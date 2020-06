Na pražském letišti budou v létě chybět transkontinentální linky | E15.cz

Aerolinky dosud pražskému letišti potvrdily obnovení letů do 55 destinací, což odpovídá zhruba třetině loňské nabídky. Aktuální výběr je ještě chudší, dopravci dosud obnovili jen osmnáct linek.

Zcela prázdný zatím zůstává seznam dálkových letů. Jisté je zatím jen to, že pravidelná sezonní linka Delta Air Lines do New Yorku už letos létat nebude.

Lety z Číny zakázala už na konci ledna česká vláda. „Nemáme žádné informace o případném obnoveném leteckém provozu do čínských destinací, nicméně jednání týkající se obnovy provozu probíhají,“ uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Přesná podoba obnovených linek z Číny do Česka je podle prezidenta Česko-čínského leteckého spolku Petra Hýla nejasná. „Jisté však je, že jestli poletí pan předseda (Senátu – pozn. red.) Miloš Vystrčil na Tchaj-wan, jednou cestou šmahem ukončí všechny čtyři linky do Číny,“ tvrdí.

Otazníky visí také nad termínem obnovy linky Korean Air do Soulu či spojení Prahy s Dubají, které provozují aerolinky Emirates. Rezervační systém druhé jmenované společnosti sice nabízí přímé lety do Spojených arabských emirátů od 1. srpna, mediální zástupkyně Emirates Barbora Dlabáčková ale konkrétní termín obnovy letů nepotvrdila.

„Zatím nemáme potvrzené konkrétní datum,“ uvedla na dotaz deníku E15. Z údajů v rezervačním sytému nicméně vyplývá, že Emirates už pro lety do Prahy nepočítají s obřím Airbusem A380. Na všech letech jej má nahradit menší Boeing 777.

Nucenou přestávku mají také linky do Ruska. České i ruské společnosti počítají podle svých rezervačních systémů s obnovením letů od začátku srpna. Stále však platí zákaz mezinárodních letů, který v březnu vyhlásila tamní vláda.

Kromě všudypřítomného rušení a odkladů se ale cestující mohou těšit i na tři nové linky. Příští týden se ČSA po deseti letech vrátí na trasu na londýnské letiště Heathrow. A maďarská nízkonákladová společnost Wizz Air zahajuje avizovanou expanzi, když v červenci otevře linky do albánské Tirany a bulharské Varny.

Letiště Praha pro letošek namísto loňských osmnácti milionů odbavených cestujících počítá s pouhými pěti miliony. V dubnu klesl počet odbavených cestujících meziročně o 99,6 procenta, i v květnu propad podle předběžných údajů dosahoval asi 99 procent.

Letiště letos počítá s poklesem výnosů o 63 procent. Hospodaření před započtením úroků, daní a odpisů by mohlo skončit ve ztrátě téměř půl miliardy korun. Na předkrizové počty cestujících by se letiště mohlo vrátit až v roce 2023.