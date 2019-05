Nejbezpečnější aerolinky roku: Kralují Australané, Ryanair mezi nízkonákladovkami chybí | E15.cz

Nejbezpečnější aerolinky světa: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss Airlines, United Airlines, Virgin group of airlines - Atlantic and Australia. Nejbezpečnější nízkonákladoví dopravci: Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia/Asia, Thomas Cook, Volaris, Vueling, Westjet a Wizz. Letadla všech dvaceti nejbezpečnějších aerolinek můžete zhlédnout v galerii:









