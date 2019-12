TUI se kvůli zákazu létání boeingů 737 výrazně propadl zisk | E15.cz

Německá společnost vlastní 15 dotčených letadel, která tak tvoří deset procent její letky. Kvůli zákazu si ale musela pronajímat náhradní stroje s větší spotřebou paliva.

TUI uvedla, že akcionáři budou na příště muset počítat s nižší dividendou. Už za letošní rok jim na akcii vyplatí 54 centů, tedy o 18 centů méně než loni. Dividenda by se ale podle firmy nikdy neměla propadnout pod 35 centů na akcii.

Zákaz létání Boeingů 737 MAX přijde společnost, jejíž největší konkurent Thomas Cook v září zkrachoval, podle jejího odhadu v příštích 12 měsících do září 2020 na 130 milionů eur. Provozní zisk před očištěním o úroky a daně by tak měl v příštím finančním roce činit 950 milionů až 1,05 miliardy eur. Pokud se ale boeingy do vzduchu vrátí později než v dubnu, což je termín, s nímž TUI nyní počítá, vyšplhaly by se s tím spojené ztráty na dalších 220 až 270 milionů eur, uvedla firma.

Podnikání leteckých společností utrpělo v roce 2019 také kvůli obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou. „Rok 2019 byl mizerný,“ řekl agentuře DPA v Ženevě hlavní ekonom Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Brian Pearce. S finančními problémy se potýkaly aerolinky na celém světě. Těšit je nicméně může odhad počtu pasažérů pro příští rok. Ten by se podle DPA měl zvýšit na 4,7 z 4,5 miliardy.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) vyloučil, že by se stroje 737 MAX odstavené po dvou tragických leteckých nehodách mohly do vzduchu vrátit ještě v letošním roce.