Investiční skupina Minerfin, největší vlastník Třineckých železáren, počítá ztráty způsobené válkou na Ukrajině. Do jejího portfolia spadá také zhruba 51procentní podíl v ukrajinském těžaři železné rudy, Záporožském železnorudném kombinátu, který však během invaze ovládli Rusové. Minerfin tak ve své výroční zprávě eviduje čistou ztrátu podniku ve výši bezmála 25 milionů eur, v přepočtu zhruba 630 milionů korun. Skutečná ztráta ale může být výrazně vyšší.

Padlý podnikatel s módou Michal Mička se dohodl s největším věřitelem na smírném řešení svých dluhů. Dominantní balík peněz dluží někdejší majitel značek jako Pietro Filipi nebo Kara Trutnov pražskému podnikateli Martinu Hesovi. Ten dosud u Mičky nárokoval pohledávky kolem 180 milionů korun, z nich ale rozhodující část insolvenční správce zkrachovalého podnikatele v minulosti smetl ze stolu jako neodůvodněné. Smír navržený Hesem a odsouhlasený Mičkovým insolvenčním správcem počítá s tím, že zkrachovalý podnikatel Hesovi zaplatí víc, než to původně vypadalo. Podle expertů jde o příznivý signál pro Mičkovy věřitele. Dohodu ještě musí stvrdit insolvenční soud.

Česku se obecně daří v technických profesích, jako je inženýrství všeho druhu nebo programování. Řadu českých techniků lze proto najít i ve vedení nadnárodních gigantů, například Aleš Holeček v Microsoftu šéfuje divizi Office. U obchodních pozic je tomu ale spíše naopak, z českých firem do světa na rozdíl od Polska tolik byznysových talentů neodchází. Ale najdou se výjimky. Bývalý viceprezident pražského startupu Productboard zamířil do obchodního vedení americké společnosti OpenAI, která i díky ChatGPT stojí v čele současné revoluce v umělé inteligenci.

Pokus o atentát na Donalda Trumpa ilustruje, jak rychle se v současné politice posouvají hranice možného. Kromě varování ohledně nebezpečné společenské polarizace nabízí událost i důkaz, že nás až do listopadu čekají na trzích rozkolísané časy. Víkendový incident potvrdil republikánského kandidáta v roli favorita pro nadcházející americké volby. Co to ale znamená pro ceny aktiv?

Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP. A pokud se bude stavět ještě v Temelíně tak je zakázka také jejich. Ve středu tak rozhodla vláda a bylo to její možná nejdůležitější rozhodnutí ve funkčním období. Už v případě Dukovan jde o největší tuzemskou investici, když jeden blok přijde na dvě stě miliard korun v současných cenách. Vedení ČEZ a vláda tak dospěly k rozhodnutí, s nímž řada expertů nepočítala. Favorizována byla francouzská EdF, jako evropská firma, navíc ze země, která umí v Bruselu leccos zařídit, což je při stavbě jaderných elektráren dost důležité, protože velká část unie atomu stále nepřeje.

Po minulých asi dvě stě let v demokraciích platilo, že v parlamentu, kongresu, shromáždění či jakkoli chceme říkat zákonodárnému sboru, má vliv a moc ten, kdo umí dělat politické obchody či kdo získal důležitější funkci. Proto se vedou politické bitvy o to, který poslanec se stane šéfem kterého výboru, o to, kdo může rozhodovat, který zákon se dostane na jednání pléna a posune se dál, a o kterém návrhu naopak poslanci ani nebudou hlasovat. Ale je rok 2024 a věk sociálních sítí a platforem, takže možná budeme muset význam slova „vliv“ v politice přehodnotit. Ukazuje to čtyřiadvacetiletý kyperský europoslanec Fidias Panayiotou.