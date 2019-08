Projekt rekonstrukce stanice metra Flora vyjde na desítky milionů | E15.cz

Součástí zakázky je zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a autorského dozoru v rámci rekonstrukce. Hotovo by vítěz tendru měl mít do konce roku 2021. Zájemci se mohou hlásit od 24. září.

Dopravní podnik chce stíhat alespoň dvě rekonstrukce stanic ročně, mezi ty nedávno opravené se řadí například stanice Anděl nebo Karlovo náměstí. „Připravuje se rekonstrukce vestibulu Na Knížecí, to znamená ve stanici Anděl, připravujeme Jiřího z Poděbrad či Floru," řekl v pátek při znovuotevření stanice Karlovo náměstí generální ředitel DPP Petr Witowski.

Během budoucích stavebních prací by Flora neměla být uzavřená, jak tomu bylo například předloni během oprav na stanici v Jinonicích. „Bude to za provozu. Samozřejmě, provoz bude ztížený, ale nemělo by to být tak, že se stanice úplně zavře," řekl loni tehdejší investiční ředitel DPP Tomáš Kaas, jenž byl na konci roku 2018 odvolán a dočasně ve své roli nahrazen novým šéfem podniku Petrem Witowskim.