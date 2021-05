Rok 2032: Z Prahy do Brna za hodinu. Rychlovlakům teď stojí v cestě farmáři | E15.cz

Síť železnic, která zlepší veřejnou dopravu v Česku a návazně v celé střední Evropě, bude postavena podle francouzských norem pro vysokorychlostní vlaky TGV. „Nová vysokorychlostí trať Českou republiku zařadí mezi významné evropské železnice. Práce na projektu pokračují, protože se jedná o jednu z priorit nejen Prahy, ale celé země,“ uvedl Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha při představení projektu Terminál Praha-východ.

Stavbu zahájí pilotní úsek trati, který zamíří z Terminálu Praha-východ do Polabí. To již vyvolalo silný odpor zemědělců, kteří varují před trvalým znehodnocením půdy. Plánovaná trať se má dotknout desítek pěstitelů chmele a zeleniny. Agrární komora, která je zastupuje, proto již o situaci jedná s ministerstvem dopravy.

„Agrární komora vyzvala ministra dopravy Karla Havlíčka, aby byli zemědělci více zahrnuti do rozhodování o rychlotrati. Chápeme, že kvůli pandemii je komunikace náročnější než dříve, ale vzhledem k míře zásahu do hospodaření a krajiny považujeme zapojení všech aktérů do debaty za nezbytné,“ říká Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR.

Jednání mohou být ale komplikovaná, protože strategická fáze projektu je již hotová a nová trať Praha–Brno s nejvyšší rychlostí 320 kilometrů za hodinu má být hotová roku 2032. Dokončení studie vlivu na životní prostředí EIA se plánuje na příší rok a v roce 2023 bude vypsán tendr na projektovou dokumentaci. První úsek v Polabí má být hotov v roce 2028. Všechny páteřní trasy vysokorychlostní železnice plánuje rezort dopravy dokončit do roku 2050.

Po zprovoznění rychlotratí by jízda z Prahy do Brna měla trvat hodinu a z Prahy do Ústí nad Labem jen půl hodiny. Obdobné časy se odhadují i na trasách Praha–Pardubice a Praha – Hradec Králové.