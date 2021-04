Vesnické potraviny COOP procházejí milionovými rekonstrukcemi | E15.cz

„Výběr budovy k rekonstrukci je vždy dán místní situací a také tím, zda objekt vlastníme, či jsme v nájmu. Naše specifikum je také to, že je každá prodejna unikát, a vše se tak musí dělat individuálně,“ vysvětluje mluvčí sítě COOP Lukáš Němčík.

Investice záleží na rozsahu rekonstrukce. „Drobné opravy se pohybují v řádech statisíců a kompletní přestavby pak v řádu milionů až desítek milionů korun. Vysokou položkou přitom představují nové vybavení a technologie,“ vypočítává Němčík s tím, že důvodů k modernizaci je několik.

Podstatné je podle něj zlepšení nákupního prostředí pro zákazníky a jejich komfort například díky lepší přehlednosti sortimentu. Druhým důležitým faktorem je zlepšení energetické náročnosti prodejen směřující k úsporám energií. „To jsou například realizace fotovoltaických elektráren, nebo šetřicích technologií, takže již teď máme nízkoenergetické prodejny i v malých obcích,“ dodává mluvčí.

V prodejnách COOP se postupně prosazují moderní trendy. Zavádějí například technologie, jako jsou automatické prodejny, automatická výdejní místa či nové digitální služby. „To je trend poslední doby, kdy samoobslužné prodejny či ruční scannery systému scan and go pronikají do regionů. Automatická výdejní místa pak umožňují z prodejny udělat místo s téměř neomezenou otevírací dobou ve spolupráci s naším nedávno spuštěným e-shopem,“ přibližuje Němčík.

Řetězec COOP v Česku vlastní nebo si pronajímá na 2500 obchodů, zejména to jsou bývalé venkovské prodejny Jednoty. Každou provozuje některé ze spotřebních družstev, které COOP zastřešuje.

Historie skupiny sahá do roku 1847, kdy byly v Praze a v Liberci založeny první dva potravní spolky. V současnosti Svaz českých a moravských spotřebních družstev (skupina COOP) sdružuje 46 spotřebních družstev provozujících obchody s celkovou prodejní plochou okolo 400 tisíc metrů čtverečních a zaměstnávajících přes třináct tisíc lidí. Členská družstva vystupující pod společnou značkou COOP tak tvoří největší síť prodejen potravin v Česku.