ŘSD čeká do tří let přerod v akciovku | E15.cz

Systémové změny, které po svém lednovém nástupu do čela ministerstva dopravy avizoval Karel Havlíček (za ANO), se dotknou Ředitelství silnic a dálnic a zřejmě i Státního fondu dopravní infrastruktury. Dlouhodobě plánovaná transformace ŘSD, státní příspěvkové organizace zřízené ministerstvem dopravy na akciovou společnost, má proběhnout do tří let.

„Ve formě akciové společnosti by mělo být ŘSD atraktivnějším zaměstnavatelem schopným přilákat schopné odborníky a zajistit tak většinu dnes outsourcovaných aktivit vlastními kapacitami,“ uvádí mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka s tím, že přípravy začaly v polovině loňského roku a běží dle plánu. „V současnosti platí termín pro transformované ŘSD k prvnímu lednu 2023,“ upřesnil.

Harmonogram MD počítá s předložením návrhu zákona ke vzniku nového ŘSD do mezirezortního připomínkového řízení v letošním třetím čtvrtletí. Poté půjde návrh k posouzení vládě.

„ŘSD dnes není na transformaci připravené. Mohlo by se stát, že by se vedení akciové společnosti silně opevnilo a jakékoliv snahy o zefektivnění systému by se roztříštily o práva managementu daná zákonem,“ tvrdí předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp.

Jednou z možných zásadních změn by mohlo být zrušení SFDI, odkud plynou peníze na dopravní stavby. Tuto možnost loni připustil i exministr Vladimír Kremlík (za ANO).

„V takovém případě by finanční prostředky musely být poskytovány z rozpočtu ministerstva dopravy. Příjem z infrastruktury – mýta a dálničních kuponů – by se musel legislativně změnit z poplatku na platbu za službu a mohl by tak být příjmem transformovaného ŘSD,“ vysvětluje Jemelka. Změny mají přinést peníze potřebné k plnění národního investičního plánu. Těch dnes SFDI nemá dostatek.

„Pokud by padl SFDI, povinnost určovat strategii a rozdělovat peníze mezi železnici, silnici a vodu by přešla na ministerstvo. To je jako státní orgán limitované ve svých aktivitách, znamenalo by to další omezení,“ myslí si Šíp.

Od vzniku v roce 2001 SFDI rozdělil na dopravu přes 1,1 bilionu korun. Letos hospodaří s 87,3 miliardy. Většinu tvoří národní zdroje, 17 miliard představují peníze z evropských fondů. Většina letošních výdajů má jít na investice.