Letecký ústav postaví kosmické centrum | E15.cz

Ústav kromě letňanského areálu využívá také pracoviště v Praze na Palmovce a v Brně. „Nová budova bude primárně určena pro výzkum technologií použitelných ve vesmíru. Týká se to především elektroniky, softwaru, kompozitních konstrukcí a speciální chemie,“ uvádí Zeman. Zájemci o soutěž mohou podávat nabídky do poloviny února. Vzejde-li z tendru vítěz napoprvé, začne se stavět letos v dubnu, a to po dobu jednoho roku.

Ústav využije nové centrum k rozvoji vesmírného výzkumu, v němž v Česku působí řada menších firem. Na oběžnou dráhu byla v roce 2017 vynesena první česká technologická družice VZLUSAT-1, která měla v kosmických podmínkách prověřit komerční technologie. Na palubě měla výrobky českých firem. Například společnost 5M vyslala radiační štít, firma Innovatice Sensor Technology zkoušela vlhkostní čidla a firma TTS testovala ochranný protiradiační systém.

Konstruktéři družice pocházeli právě z pracovišť VZLÚ. Ten chystá vypuštění dalších družic v příštích letech, k čemuž potřebuje zvýšit kapacity pro výzkum a vývoj právě o chystanou budovu. Nové výzkumné středisko se má zaměřit například na výzkum a vývoj kompozitních materiálů pro součásti satelitů.

„Do roku 2024 chceme vypustit jeden, do roku 2030 pak čtyři satelity. Cena jednoho se může pohybovat od desítek po stovky milionů korun, záleží na hmotnosti a funkcích,“ vysvětluje Zeman.