Letiště musejí stavět dobíjecí stanice pro letadla | e15.cz

Omezit vliv leteckého provozu na změnu klimatu si klade za cíl nově schválené nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Kromě toho, že mají vzniknout dobíjecí stanice pro elektromobily „na každém rohu“, musejí evropské státy zajistit, aby měla letadla na letištích přístup k dobíjení elektrickou energií, a to u všech kontaktních stání do konce roku 2024. Elektřina proudící do letadel bude muset být výhradně „zelená“ nejpozději od roku 2030. Letiště se tak nevyhnou investicím do energetické infrastruktury a odběru dražší energie z obnovitelných zdrojů.