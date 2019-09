Ryanair zmrazil platby za Boeing 737 MAX | E15.cz

Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair nevěří, že by se odstavené Boeingy 737 MAX v nejbližší době vrátily do provozu. Šéf holdingu Michael O’Leary oznámil, že společnost pozastavila platby výrobci letadel Boeing za objednané stroje a začala vyjednávat o kompenzacích za zpoždění dodávek.

Nové letouny 737 MAX obdrží Ryanair pravděpodobně „o dalších několik měsíců později“ oproti posledním předpokladům. Aerolinky nyní počítají s předáním opožděných kusů nejdříve v březnu příštího roku, řekl O’Leary na valné hromadě Ryanairu.

„Podle nejoptimističtějšího výhledu první letadla dorazí v lednu, reálnější je ale konec února nebo březen,“ řekl s tím, že pokud by dodávky nebyly obnoveny do května, aerolinka by musel pozměnit své plány na letní sezónu, což by „ještě více zpomalilo růst“.

Boeingy 737 nejnovější verze MAX mají za sebou dvě fatální nehody z konce loňského a začátku letošního roku. Vyžádaly si přes 300 životů. Od března s MAXy není možné létat. Boeing nyní pracuje na úpravách letounů a změny bude následně posuzovat americký letecký úřad FAA. Jeho evropský protějšek EASA navíc nedávno oznámil, že na rozdíl o dřívější praxe nebude respektovat závěry FAA a bezpečnost MAXů prověří ve vlastním šetření. To může pro evropské zákazníky boeingu znamenat další zdržení.

Ryanair už dříve varoval, že kvůli odstávce Boeingů 737 MAX a hrozbě v podobě brexitu může zavřít některé ze svých evropských základen. Společnost také plánuje propouštění, to by se mohlo týkat několika stovek zaměstnanců. „To číslo se pohybuje mezi 500 a 700, částečně to závisí na zpoždění MAXů. „V tuto chvíli máme navíc 500 pilotů,“ řekl akcionářům O’Leary.

Valná hromada Rynairu také těsnou většinou schválila O’Learymu nový bonusový program. Pokud se generálnímu řediteli podaří během příštích pěti let zdvojnásobit ziskovost nebo cenu akcií holdingu, čeká jej bonus ve výši necelých sto milionů eur.