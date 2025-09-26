Jako když smečka nahání kořist. Češi nabízejí ohrožené Evropě lovce dronů
Drony rozechvěly Evropu. Zatímco komisař EU pro obranu Andrius Kubilius na pátek svolal jednání o takzvané zdi proti dronům, naplánované podél celé východní hranice Evropské unie, a Dánsko během týdne opakovaně uzavíralo letiště kvůli narušení vzdušného prostoru drony, Česko přichází s vlastní odpovědí. Všimla si jí dokonce i Evropská komise, která ji zmínila ve zprávě o stavu unie – týká se robotického systému Eagle.One, který dokáže pomocí umělé inteligence zachytávat nepovolené drony.
„Válka na Ukrajině je největší bezpečnostní krizí Evropy, a proto jsme v naší podpoře nezakolísali. Jejich svoboda je svobodou Evropy,“ hovoří v části určené bezpečnosti zpráva o prvním roce fungování současného složení Evropské komise. A zmiňuje i konkrétní technologii, která má zajistit budoucnost bezpečnější EU.
Projekt, podpořený mimo jiné právě z evropských peněz a vyvinutý na pražské ČVUT ve spolupráci se společností Fly4Future, má název Eagle.One. Podle autorů projektu je po „lovci dronů“ poptávka od letišť přes věznice a hraniční přechody až po provozovatele kritické infrastruktury a obranné složky.
„Pro nás je obrovským povzbuzením, že se projekt dostal až do zprávy Evropské komise o stavu unie. Vnímáme to nejen jako ocenění práce celého týmu, ale i jako potvrzení, že naše technologie má smysl a skutečný přínos,“ říká Věra Sasková ze společnosti Fly4Future, jež vznikla v roce 2017 a je spin-out Českého vysokého učení technického v Praze.
Eagle.One se odlišuje od většiny konkurenčních systémů tím, že nepovolené drony nezneškodňuje destruktivně, ale dokáže je bezpečně odchytit do speciální sítě a následně přistát na předem určeném místě. To je klíčové zejména v situacích, kdy hrozí, že by narušitel mohl nést výbušniny nebo jiné nebezpečné látky – při sestřelení by mohlo dojít k rozsáhlým škodám.
Osmivrtulový robot o váze 15 kilogramů dokáže dosáhnout rychlosti až 100 kilometrů v hodině, zvládá manévry na hranici současné robotiky a dokáže reagovat i na nepředvídatelnou trajektorii pohybu cíle. Díky palubní umělé inteligenci si samostatně plánuje optimální trasu k odchytu a vyhodnocuje nebezpečnost cíle.
Řídicí algoritmy, umělá inteligence i testování prototypů vznikají ve špičkových laboratořích Skupiny multirobotických systémů (MRS) na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Výzkumníci z MRS také intenzivně pracují na koordinaci několika robotů, kteří by vzájemně spolupracovali při odchytu více cílů. Díky umělé inteligenci by tak mohli ve skupině postupovat obdobně, jako když smečka šelem zaútočí na svou kořist. „Je až neuvěřitelné, jak události posledních dnů a měsíců dokázaly radikálně zvýšit zájem veřejnosti, odborníků, ale i klientů o tento projekt, na kterém pracujeme už více než osm let. Přímé srovnání jasně ukazuje, že námi vyvíjený systém zásadně převyšuje konkurenci. Jsem hrdý na to, že je to hlavně díky skvělé práci našich magisterských a doktorských studentů,“ říká Martin Saska, vedoucí skupiny multirobotických systémů FEL ČVUT.
Evropa právě v těchto dnech ochranu před drony intenzivně řeší. Páteční schůzky se zúčastní zástupci sedmi zemí v první linii – Estonska, Lotyšska, Litvy, Finska, Polska, Rumunska a Bulharska – a pozvána byla rovněž Ukrajina. „Jde o konkrétní krok navazující na slova předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, související i s nedávnými útoky v Rumunsku a v Polsku,“ uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier. Šéfka unijní exekutivy ve svém projevu o stavu EU na začátku září podpořila požadavky na vytvoření zdi proti dronům podporované unií a prohlásila, že Evropská unie musí „vyslyšet výzvy pobaltských přátel“ ohledně ochrany východních hranic bloku.
Předsedkyně EK by měla už na neformálním summitu EU v Kodani, který se koná 1. října, představit unijním lídrům základní body takzvaného plánu obranné připravenosti – tedy kroků, které by měly být splněny do roku 2030.
Očekává se, že von der Leyenová už na jednání začátkem října rovněž navrhne možnosti financování právě „zdi proti dronům“, napsal bruselský server Politico s odvoláním na diplomatické zdroje.