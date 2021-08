Soudní spory Metrostavu začínají brzdit výstavbu dálnic. V ohrožení jsou i železnice | E15.cz

Kvůli situaci se zřejmě o rok zpozdí i stavba části D3 Třebonín - Kaplice nádraží, řekl ve středu výkonný ředitel firmy Kámen a písek Pavel Fučík. U úseku Třebonín - Kaplice podala nejvýhodnější nabídku právě Metrostav Infrastructure, nabídla cenu 1,87 miliardy korun. ŘSD s ní ale dosud nepodepsalo smlouvu, přičemž stát chtěl začít stavět ve druhém letošním pololetí.

Akcionářem společnosti Metrostav Infrastructure je firma Metrostav, které soud loni nepravomocně zakázal účast ve veřejných zakázkách na tři roky. Důvodem byl podíl v korupční kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Metrostav pak převedl silniční projekty na dceřinou firmu.

"Situace spojená s účastí společnosti Metrostav Infrastructure je problematizující pro více staveb. Předpokládám, že se týká i některých železničních staveb nebo některých dopravních staveb na úrovni krajů. Je nejistota na trhu, zda kvalifikační předpoklady, kterými se prezentuje nedávno zřízená Metrostav Infrastructure, jsou skutečně pravé," řekl Rýdl. Není podle něj jasné, zda se referencemi může firma prokazovat, protože pocházejí ze staveb, které dodával Metrostav.

Nejistotu na trhu vnímají podle Rýdla investoři i konkurenční stavební firmy. "Vznikl stav, kdy Metrostav jde ve výběrových řízeních velmi výrazně do atraktivních cen, aby vítězil. Konkurence má zároveň námitky vůči kvalifikacím. V případě jednoho výběrového řízení jsme podali návrh na vyřazení Metrostavu, ten se odvolal, a je to na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže," řekl Rýdl.

Případ se týká stavby odpočívadla na D1 u středočeské obce Psáře. ŘSD čeká, že do měsíce by mohl ÚOHS rozhodnout. "My si slibujeme stejně tak jako celý trh, že rozhodnutím vznikne platný judikát, ze kterého se budou odvozovat postupy v těch mnoha dalších výběrových řízeních, a to nejenom u ŘSD. Situace nás velmi mrzí, protože máme stavby, které jsou připravené, na které máme projekty, všechna vyjádření, peníze a už jsme u některých mohli několik týdnů stavět, a bohužel ty stavby stojí," řekl Rýdl.

Mluvčí ÚOHS Martin Švanda potvrdil, že návrh z tendru vyloučené společnosti Metrostav Infrastructure obdrželi. "Na základě tohoto návrhu bylo zahájeno správní řízení, které v současné době probíhá. Prvostupňové rozhodnutí zatím vydáno nebylo," uvedl Švanda. Doplnil, že ÚOHS v současné době řeší problematiku prokazování kvalifikace společností Metrostav Infrastructure ve dvou správních řízeních, kromě zmíněného případu jde o zakázku na obchvat Čebína na brněnském venkově.

Na stavbu části D3 Třebonín - Kaplice nádraží dostalo ŘSD pět nabídek. Úsek dlouhý 8,5 kilometru by se měl stavět tři roky, zahrne deset mostů a jednu mimoúrovňovou křižovatku.

Problémy kolem referencí firmy Metrostav Infrastructure brzdí i opravu silnice I/53 ze Znojma do Lechovic odhadem za více než 400 milionů korun.