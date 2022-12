Světu chybí tisíce letadel, létat se bude staršími stroji a dráž. Airbus a Boeing nestíhají | E15.cz

Letecké společnosti po celém světě zoufale postrádají letadla. Rychle se obnovující zájem lidí cestovat , který ještě umocní světu se otevírající Čína, významně navýšil poptávku po dopravních letadlech. Jejich výrobu v halách Airbusu i Boeingu ale škrtí zpřetrhané dodavatelské řetězce, drahé energie i nedostatek pracovníků. A to do té míry, že duopol výrobců dokonce snížil cíle své produkce. Kombinace nedostatku letadel, rostoucí poptávky po létání a vyšších cen paliva zřejmě vyústí v zakořenění vyšších cen letenek a starších letadel ve flotilách aerolinek.

Ve snaze využít postpandemického restartu poptávky po cestování objednávají dopravci nové stroje i po stovkách. K největším kontraktům z poslední doby – ale i k největším kontraktům v historii – se řadí nákup dvou set nových letadel americkou společností United Airlines, z nichž polovinu tvoří modely pro dálkové lety 787 Dreamliner.

Jedná se o dosud největší objednávku širokotrupých letadel americkým dopravcem v historii komerčního letectví a o největší objednávku modelu Dreamliner. Katalogová hodnota zakázky činila dle agentury Reuters 43 miliard dolarů (téměř bilion korun), ovšem před započtením zřejmě nemalé slevy.

Finanční společnost Jefferies LLC odhaduje, že celkové množství nahromaděných objednávek letadel nyní činí asi 12 720 kusů. Nejpoptávanější kategorii úzkotrupých jednouličkových dopravních letadel mají Airbus i Boeing „vyprodanou“ přinejmenším do roku 2029, uvedla agentura Bloomberg.

„Neobdrželi jsme jediné letadlo včas, ať už Boeingy 737 Max a 787 nebo Airbusy A330 či A350. Nejhorší situace je s A321neo. Zpoždění činí šest i sedm měsíců,“ uvedl Steve Udvar-Hazy, zakladatel leasingové společnosti Air Lease.

Chybí pracovní síla v továrnách, problémy nastávají v logistice i v dodávkách energií. Boeing i Airbus tak musely dříve ambiciózně navýšené výrobní cíle snížit. Výroba úzkotrupých letadel Airbusu i Boeingu zaostává za cíli o 45 a 31 strojů měsíčně, uvedly Financial Times s odkazem na odhad poradenské společnosti Cirium.

S tím dopravci zdá se příliš nepočítali a sčítají ztráty. Například American Airlines očekávaly dodání 27 Boeingů 737 Max v příštím roce, spokojit se zřejmě budou muset pouze s devatenácti. Největší americký nízkonákladový dopravce Southwest Airlines kvůli tomu – a i kvůli nedostatku pilotů – výrazně zredukoval množství operovaných letů, a to z asi pěti tisíc denně na až čtyři tisíce. A na nové stroje dál čeká.

„Nejsme si jistí, že včas obdržíme 51 objednaných letadel na příští léto. A to skutečně ovlivňuje tempo našeho růstu,“ neotálel s kritikou šéf největší evropské nízkonákladové společnosti Ryanair Michael O’Leary.

Aerolinky mohou situaci dočasně řešit tak, že si ve flotile ponechají starší letadla, než bývá běžné. Typicky asijské aerolinky historicky plánovaly své flotily v rámci zhruba dvanáctiletých cyklů, letadla tak obměňovaly rychleji než společnosti ve většině ostatních regionů. Turbulence na trhu v posledních letech už ale donutily několik leteckých společností k tomu, že prodloužily užívání stávající flotily. A mohly by tak učinit znovu v budoucnu, uvedl Sunny Xi, ředitel poradenské společnosti Oliver Wyman.

Nedostatek letadel na trhu a zvýšené ceny leteckého paliva se tak odrazí v dražších cenách letenek. „Lidé si zvykli na nižší ceny během pandemie. Čínské znovuotevření světu ale situaci ještě zhorší,“ podotkl Ajay Awtaney, zakladatel cestovatelského serveru LiveFromALounge.com.

Kromě dražších letenek má nedostatek letadel na trhu dopad i na tempo, jakým dopravci obnovují mimo jiné i dálkové linky z Prahy a do Prahy. „Letecké společnosti se zaměřují hlavně na uspokojení vysoké poptávky po vnitrostátní dopravě v USA a na obnovování dříve existujících transatlantických letů do západní Evropy,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos pro deník E15. Letiště vyjednává o zavedení přímých letů do Severní Ameriky, Jižní Korey či Vietnamu.