Airbus našel chybu v řízení svého modelu A320 | E15.cz

Řada letounů nové generace pro střední tratě, ať už jde o Airbus A320neo nebo Boeing 737 MAX, používá kvůli úspoře paliva motory s větším průměrem. Ty jsou kvůli své velikosti umístěny výše a především více vpředu, částečně před křídlem. Při zvýšení výklonu tak má letadlo tendenci začít samovolně stoupat. Aby tomu předešli, vyvinuli Airbus i Boeing systémy, které zasahují do řízení a tendenci letadla stoupat samočinně vyrovnávají. V případě Boeingu se systém nazvaný MCAS spoléhal pouze na jeden senzor, který mu sděloval, pod jakým úhlem letadlo stoupá či klesá. Když senzor selhal, začal letoun v mnoha zaznamenaných případech nekontrolovatelně stoupat či klesat. Po loňský let společnosti Air Asia a březnový let Ethiopian Airlines byla tato porucha fatální, na jejich palubách zemřelo 346 lidí.