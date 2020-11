Pražské parníky mohou „jít ke dnu“ kvůli krizi. Rozhodne jaro | E15.cz

Do byznysu na řece silně zatéká. Obchod závislý na turismu přišel v klíčových letních měsících oproti loňsku zhruba o polovinu tržeb a prakticky nevydělává. Podzim a zima v pražských přístavištích sice nepatří k silným obdobím, ale i v této době lodě vytvářely desítky procent ročních tržeb – hlavně díky firemním předvánočním večírkům. Letos si lodní společnosti od zimy nic neslibují, propouštějí zaměstnance a doufají v jarní restart. Bez něj by šly lodě v centru „ke dnu“.

„Oproti loňsku jsme za celý rok na patnácti procentech tržeb, nyní stojí byznys úplně. Musíme ale platit statisíce měsíčně jen za údržbu lodí,“ uvádí Jan Lukeš, vedoucí obchodního oddělení největšího tuzemského komerčního lodního dopravce Prague Boats. Lodí a parníků provozuje firma více než dvacet.

„Do konce roku už toho moc nenajezdíme, možná vůbec nic. Rozhodne jaro. Pokud by bylo stejné jako to letošní, vyhlídky by byly silně negativní,“ dodává Lukeš. Připouští, že firma může v krajním případě i skončit, přitom ještě loni svezla na půl milionu osob. Společnost využívá státní podporu kurzarbeit, i tak už propustila třetina lidí.

Na krizi doplácí i společnost Parníky Praha. Od druhé poloviny listopadu v minulých letech stabilně prodávala prostor pro vánoční večírky na lodích, veřejné adventní a později silvestrovské plavby či dárkové poukazy. „Teď jsme na nule a nevíme, co od Vánoc čekat. Moc si neslibujeme, za desetiprocentní tržby proti loňsku bychom byli ještě rádi,“ přiznává jednatel firmy Ondřej Jobánek.

V současnosti Parníky Praha prodávají pouze dárkové poukazy, „odvážlivců“, jak sám Jobánek zájemce nazývá, je ale hrstka. Společnost prodlužuje platnost poukazů o dobu, po kterou je klienti nemohou využít.

„V létě tržby klesly na polovinu, za celý rok dohromady o devadesát procent. Podobné to bude u konkurentů. Večírky a soukromé kongresy na lodích nám dříve vytvářely nejvíce tržeb,“ konstatuje Jobánek a dodává: „Rozhodne se po Velikonocích. Nepřijde-li změna, krachů bude hodně.“

Stejně jako Prague Boats i dopravce Parníky Praha propustil třetinu zaměstnanců. Podle Jobánka tak postupovala většina společností podnikajících na Vltavě v hlavním městě. Kapitáni, lodníci či strojníci museli lodě opustit, zůstal jen zlomek personálu, jenž zajišťuje údržbu.

„Redukovali jsme mzdy a vyzývali zaměstnance, aby si hledali místa v jiných oborech, protože v tom našem bude poptávka ještě dlouho velice špatná,“ říká Zdeněk Bergman, ředitel společnosti Pražské Benátky. Návrat k předkrizové poptávce může v lepším případě trvat tři roky, domnívá se.

Veškeré prodané vánoční večírky už zájemci zrušili. Pokud se situace od jara nezlepší, na životě je ohrožen byznys většiny podnikatelů. „Chystáme alespoň každoroční výstavu betlémů v Muzeu Karlova mostu na téma kouzla a mystéria Vánoc. Nevíme ale, zda to vláda povolí, nejistota se stala naší každodenní realitou,“ konstatuje Bergman.

V Česku je registrována zhruba stovka lodí pro hromadnou přepravu osob, asi dvě třetiny v Praze. Vedle Prague Boats patří k největším firmám v hlavním městě také sesterská Pražská paroplavební společnost.