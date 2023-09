Volvo Cars do začátku příštího roku ukončí výrobu dieselových modelů | e15.cz

Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars ukončí do začátku roku 2024 výrobu všech zbývajících modelů s dieselovými motory. Dál bude vyrábět už jen plně elektrická auta, jak firma již avizovala dříve. Automobilka o tom v úterý informovala na svém webu u příležitosti jednání Climate Week, které se od roku 2009 každoročně koná v New Yorku souběžně se zasedáním Valného shromáždění OSN. Volvo Cars už před dvěma lety oznámila, že do roku 2030 přejde na plně elektrický pohon.