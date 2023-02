Vyšehradský železniční most: Experti opět posoudí stav konstrukce | e15.cz

Zbourat, nebo zrekonstruovat. Po vyhlášení vítězného návrhu na novou podobu vyšehradského železničního mostu to vypadalo, že je rozhodnuto a stávající železniční most nahradí nová oblouková konstrukce podle návrhu ateliéru 2T engineering. Projektové práce se rozběhly. Ministr dopravy Martin Kupka však náhle podlehl kritikům a rozhodl se svolat kolokvium odborníků, které má příští týden znovu diskutovat o technickém stavu mostu, ačkoliv jeho rekonstrukci už řada studií odmítla.

„Cílem je setkat se s vyšším počtem odborníků a konfrontovat co nejvíce názorů o aktuálním stavu. Rád bych konečně vše vyhodnotil, aby nemohly panovat pochybnosti o tom, že předchozí studie stav pečlivě posoudily,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka s tím, že most je dosud důvodem sporů mezi skupinou požadující zachování mostu a druhou skupinou, která požaduje nahrazení novou, bezpečnější konstrukcí.

Pro získání co největšího počtu možných názorů a přístupů už byl přitom vypsán mezinárodní soutěžní dialog, jehož výsledky byly vyhlášeny loni na podzim. Jako vítězný z něj vyšel návrh ateliéru 2T engineering na náhradu technicky nevyhovující nýtované konstrukce moderním obloukovým mostem se třemi kolejemi.

Zveřejnění vítězného návrhu vyvolalo mezi laickou i odbornou veřejností vášnivé diskuze. V přípravách se ovšem pokračovalo až do začátku letošního roku, kdy se podle slov Adama Scheinherra, náměstka pražského primátora a radního pro dopravu, objevily pochyby na straně ministra dopravy a bylo oznámeno svolání kolokvia.

„Soutěž podle mě proběhla bez problémů a korektně a pak začal nátlak různých skupin odpůrců, kteří šli za panem ministrem Kupkou a přesvědčili ho, aby svolal kolokvium, které by mělo proběhnout od pondělí 20. do úterý 21. února,“ popisuje odborník na ocelové konstrukce Pavel Ryjáček, který usedl jako nezávislý člen v porotě soutěže.

Hlavním impulzem pro svolání kolokvia se podle něj stala petice iniciativy Nebourat, která žádá rekonstrukci stávající konstrukce namísto jejího zbourání a nahrazení novou. Vyzdvihuje památkovou hodnotu a zároveň kritizuje nedostatečnou péči ze strany Správy železnic, která špatný stav způsobila.

To Správa železnic několikrát odmítla s tím, že už konstrukce po 120 letech dosloužila a neodpovídá ani současným kapacitním požadavkům. Dodala, že rekonstrukce by fakticky znamenala postupné nahrazení novými prvky, což by stejně původní vzhled ovlivnilo. Správa železnic navíc byla kvůli špatnému stavu mostu nucena snížit rychlost až na 30 kilometrů v hodině a průjezd mostem je jen jednosměrný.

Ačkoli diskuzi s odborníky vnímá Ryjáček jako přínosnou, její načasování hodnotí z hlediska fáze projektu jako nešťastné. „Soutěž jsem bral jako způsob, který určí, co se s mostem stane a jaký most tam v budoucnu bude stát. Svolávat kolokvium po soutěži mi přijde zvláštní,“ uvádí Ryjáček. Stejně tak je podle něj zarážející, že se iniciativa na záchranu mostu probudila až teď. O špatném technickém stavu mostu a potřebné rekonstrukci se přitom vede debata řadu let.

Znovuotevření diskuze vítají zástupci Prahy. Hlavní město se podle Adama Scheinherra dlouhodobě přiklání k variantě rekonstrukce. Most ostatně v roce 2004 získal památkovou ochranu a obě žádosti o její zrušení v letech 2010 a 2020 ministerstvo kultury zamítlo.

„Z podkladů shromážděných v tomto řízení je zřejmé, že špatný technický stav ocelové konstrukce mostu přes Vltavu je řešitelný, aniž by byla zásadním způsobem narušena památková hodnota soumostí či vyloučena původní funkce mostu. Třetí kolej lze realizovat výstavbou nového jednokolejného mostu vedle mostu přes Vltavu spolu s novou přestupní zastávkou na pravém břehu Vltavy,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí ministerstva kultury. Scheinherr dodává, že pro město je zásadní jak památková hodnota mostu, tak nutnost rozšířit most o třetí kolej a vybudovat novou zastávku na Výtoni.

VIDEO: Nejkrásnější železniční tratě Česka: Nejkrásnější výhledy i přejezdy přes skály

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Kolokvia se zúčastní odborníci z tuzemska i zahraničí, kromě Ryjáčka také ředitel výzkumného a zkušebního Kloknerova ústavu Jiří Kolísko, ze zahraničních odborníků například Eugen Brühwiler z university EPFL v Lausanne, který je autorem jedné dříve zpracované studie na posouzení stávajícího mostu, nebo vedoucí centra pro ochranu kulturních památek z Donau-Universität Krems Peter Strasser.

Zda by mohlo kolokvium znamenat zásadní obrat v přípravách nové podoby projektu, nechtěl prozatím ministr Kupka předjímat. Podle něj je nyní zásadní dojít k jednoznačnému názoru na stav mostu, který se stane východiskem pro další postup. „Z kolokvia vzejde souhrn názorů a stanovisek účastníků a přehled kladů a záporů jednotlivých možností řešení současného stavu mostu. Ta poslouží jako podklad pro rozhodnutí ministra dopravy Martina Kupky,“ sdělila za Správu železnic Zuzana Křížková. Vše tedy bude jasnější příští týden v úterý, kdy by mělo být kolokvium ukončeno.

Náměstek primátora Adam Scheinherr vyjádřil určitou pochybnost nad tím, zda není kolokvium pouhým vstřícným tahem ze strany ministra Kupky, ale reálný vliv na průběh příprav výstavby nového mostu mít nebude. „Podle registru smluv podepsala Správa železnic 26. ledna smlouvu s vítězným ateliérem 2T engineering na další práce v hodnotě 5,3 milionu korun. Ministr Kupka sdělil úmysl uspořádat kolokvium už na začátku ledna. Tyto dva úkony jdou zcela proti sobě,“ uvedl Scheinherr.

Pokračování v přípravách stavby potvrdila Křížková. „Naší prioritou je co možná nejkratší omezení provozu na této klíčové dopravní spojnici. Z tohoto důvodu i nadále pokračujeme v přípravě stavby, abychom nenabrali několikaměsíční zpoždění,“ dodala.