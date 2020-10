Založili novou cestovku do nejhorší možné doby. „Nelitujeme, štěstí že jsme to stihli“ | E15.cz

Zavřené hranice, vládní zákazy a masivní pokles globálního turismu nutí zavedené cestovní kanceláře škrtit byznys, snižovat mzdy nebo dočasně zavírat některé pobočky, řadě z nich hrozí krach. Do takové reality se od března „narodilo“ hned jedenáct nových cestovek registrovaných u ministerstva pro místní rozvoj. Zatímco někteří odvážnější podnikatelé sázejí na rychlý restart poptávky po cestování a mluví o štěstí, jiní zvažují, že obor opustí stejně rychle, jako do něj vstoupili.

Konkurenční prostředí na tomto trhu je přitom v Česku nebývale vyostřené. Rezort ministryně Kláry Dostálové (za ANO) evidoval na začátku října hned 756 aktivních cestovek. Dalších 94 jich od března dočasně přerušilo činnost, osm podnikání ukončilo a sedm vyhlásilo úpadek. Mezi 756 aktivními hráči je i jedenáct zcela nových, které oficiálně vznikly od března - tedy v době, kdy pandemie koronaviru paralyzovala už i Česko.

Mezi těmito CK je i Travel Kitchen Lindy Olivové z pohraniční Dolní Malé Úpy. Cesty „na klíč“ zařizovala i dříve, projekt se poté rozšířil do podoby nové CK. Firmu založila na přelomu roku, oficiální vznik vyšel na období nastupující pandemie. Byznys jí ale rozhodně nekvete. „Nyní nejde cokoliv plánovat dopředu, situace se rychle mění. Nemám tolik financí, abych mohla riskovat prodeje zájezdů a po pár měsících vracení peněz,“ popisuje Olivová.

Jen poplatek za pojištění proti úpadku v tomto případě vyšel řádově na desítky tisíc. Zda byznys Travel Kitchen obnoví, nebo opustí, rozhodnou příští měsíce. „Představa na letošní rok byla, že začnu nabízet Portugalsko a Azorské ostrovy. Z Česka tam stále tolik lidí necestuje, zároveň Azory nemají takřka žádné nakažené. Bohužel zatím ale Čechy do země nechtějí,“ připomněla s odkazem na rychle se šířící nákazu v tuzemsku.

Optimisticky hledí k příštímu roku spolujednatel CK Airbakers Miroslav Polach, jenž stojí spolu s Jiřím Spolkem i za cestovní agenturou Zaleťsi. Agentura se zaměřovala na služební cesty na míru pro movitější klientelu a velké korporace. „Cesty na míru jsme zařizovali ve formě služebních cest, poptávka rostla a vznikl tlak na to, abychom zajišťovali zájezdy oficiálně coby CK, aby už nešlo jen o služební cesty,“ vysvětluje Polach. „Start nám vyšel na březen. Štěstí že jsme to stihli, otevřít novou CK je nyní problém, takže určitě nelitujeme,“ dodal.

Jednou z překážek pro založení CK v současné byznysu ne zrovna přející době je rezervovaný postoj pojišťoven. Řada z nich, například Česká podnikatelská pojišťovna, přestala od března z opatrnosti CK pojišťovat.

Do vzniku Airbakers nainvestovali zakladatelé milion korun, další milion chtějí vydat příští rok. „Čekáme, že se poptávka vrátí do rozumné míry do jara. Potřeba jsou spolehlivé a levnější testy na covid,“ dodal Polach. Letošní tržby se na Zaleťsi meziročně propadnou asi o dvě třetiny na patnáct milionů korun, vznikající CK Airbakers má díky „nárazovým akcím pro pár klientů“ letos utržit nižší miliony. S plnohodnotným startem podnikání se ale počítá až na příští rok.

Autobusové zájezdy organizovala už minulé roky coby vedlejší činnost i Kateřina Bučková z Oslavan, jenž chtěla byznys postupně rozšířit. Založila proto cestovku Bubutour, se kterou plánovala kratší turistické zájezdy po Česku, Rakousku, Německu či Francii. Zda se bude cetování dál věnovat, rozhodnou příští měsíce. Stejně jako u dalších nově vzniklých CK, mezi kterými jsou i společnosti Yaro, VIP Holiday, Tellusgo, Ski Time, sanatoriums.com Tours, Outdoorová škola, Maxsun a CK PaedDr. Václav Mareš.