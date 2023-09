Zakladatelé Avastu se s fondem CVC přihlásili do boje o Zásilkovnu | e15.cz

Společnost R2G nechce informace e15 komentovat. „Bez komentáře,“ řekl investiční šéf R2G Jakub Dyba. Podobně se vyjádřila i společnost CVC a Zásilkovna.

Spojenectví s britským fondem by nicméně odpovídalo nové strategii kanceláře. „Co se týká přímých investic, R2G nyní klade důraz na minoritní investování zejména do českých společností s evropskou ambicí,“ sdělil e15 expert na fúze a akvizice, který si nepřál být jmenován. V praxi to znamená, že při vstupu do nové společnosti R2G hledá partnera, který by v ideálním případě přebral i řídící roli v nově získané firmě, případně podpořil české vlastníky.

Spojení u takto velké investice dává smysl i generálnímu řediteli Patria Corporate Finance Marku Rehbergerovi. „Společná nabídka investorům umožňuje zvýšit nabídkovou cenu, a přitom si udržet diverzifikovaná rizika. V tomto případě jsou přitom oba hráči kapitálově velmi silní. Určitě budou uvažovat, jak takovou případnou investici do budoucna rozšířit o podobná aktiva v zahraničí,“ míní Rehberger.

Trio Buadiš, Kučera, Šlemr se s britským fondem CVC nepotkává poprvé. Stejný tandem letos usiloval také o získání přerovského výrobce optických zařízení a přístrojů Meopta, kterého však nakonec ovládl americký investiční fond Carlyle.

Majitelé Zásilkovny v čele se zakladateli Simonou a Jaromírem Kijonkovými už dostali první indikativní nabídky, na jejichž základě část zájemců v létě vyřadili. Nyní se blíží kolo druhé. Investoři, kteří do něj postoupili, momentálně dokončují komplexní finanční prověrky, takzvané due diligence, které jim napovědí, jak vysoko mají šponovat cenu ve finální nabídce. Tu podle informací e15 musejí poslat do poloviny října.

O ceně se zatím spekuluje, přičemž odhady se velmi různí. Nejčastěji se ale hovoří o vyšších jednotkách miliard korun.

Zájem o Zásilkovnu už potvrdila skupina PPF Renáty Kellnerové a Emma Capital Jiřího Šmejce. Oba holdingy už mají s oborem zkušenosti. Emma Capital rozvíjí balkánskou společnost BoxNow, která je například jedničkou v Řecku, a PPF vlastní minoritní podíl v polské firmě InPost, která provozuje dokonce jednu z největších sítí výdejních boxů v Evropě.

V jakém aranžmá a s jakou strategií a záměry jdou PPF i Emma Capital do tendru, je však zvenčí jen těžko čitelné, protože Šmejc je kvůli řízení PPF ve střetu zájmů. Podle zdroje HN postoupili do druhého kola se svou nabídkou také Daniel Křetínský nebo globální investiční skupina Advent International.

Důvodem prodeje jsou mimo jiné dlouholeté neshody ve směřování firmy v rámci roztříštěné vlastnické struktury. Do ní kromě rodiny Kijonkových, která drží téměř poloviční podíl, patří také jeden z největších evropských prodejců parfémů a kosmetiky Notino, a to s 21 procenty. Notino ovládá miliardář Michal Zámec. Desetiprocentní podíly pak kontrolují bývalý programátor Zásilkovny Lukáš Bílek a podnikatel Martin Kukačka. Zbytek drží dodavatel Štěpán Chytka a jednatel firmy Petr Vytiska.

Fond R2G je family office zakladatelů nedávno prodaného Avastu Baudiše a Kučery a jejich dlouholetého parťáka z průmyslu Oldřicha Šlemra, který zbohatl prodejem gumárenské společnosti ČGS. Všichni tři podnikatelé podle Magazínu e15 patří ke stovce nejbohatších Čechů. Do portfolia společnosti spadá například výrobce netkaných textilií PFNonwovens, který ve svém oboru patří k největším na světě, nebo například minoritní podíl v online prodejci Rohlik.cz. R2G investuje také do rekonstrukce pražského hotelu InterContinental.