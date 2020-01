Art of Space Awards: Hledají se nejhezčí kanceláře či obchody | E15.cz

Z více než 200 projektů přihlášených do soutěže CBRE Art of Space Awards je ve hře o tituly v jednotlivých kategoriích nejlepších komerčních nemovitostí posledních několik desítek. Desetičlenná odborná porota v čele s renomovanou architektkou Evou Jiřičnou teď bude posuzovat jejich design, použité technologie či účelnost. Veřejnost pak může hlasovat o nejlepší restauraci, kavárně či obchodu.

Soutěž volně navazuje na pět úspěšných ročníků CBRE Zasedačka roku. Od letoška ale rozšiřuje svůj záběr, takže projekty hodnotí v celkem šesti kategoriích: Nejatraktivnější meeting point, Design pracovního prostoru, Design retailového prostoru, Zdravé prostředí a udržitelnost, Coworking a flexibilní kancelář a Revitalizace brownfieldu.

„Neustále sledujeme, jak se vnitřní prostory mění. Každý rok dochází byť k třeba malému posunu v tom, jak lidé pracují, nakupují a tráví volný čas. To přirozeně ovlivňuje designery a architekty v tom, jak k vnitřnímu zařízení a návrhu prostor přistupují. Ovšem nikdy by přitom neměli zapomínat na základní podstatu toho všeho, tedy funkčnost, pohodlí a zdraví budoucích uživatelů. Každý zadavatel a architekt by měl být schopen říci, co svým řešením chtěl dokázat. Porota je zde proto, aby svým kritickým okem zhodnotila situaci a pomohla tak k dalšímu vývoji a budoucímu posunu k lepšímu,“ komentuje architektka Eva Jiřičná.

Podle dalšího porotce, znalce gastronomie Pavla Maurera, jsou přihlášené projekty pestré. „Za sebe mohu říct, že jsem volil pocitově. Hledám něco, co jsem ještě neviděl; prostor, který ve mně vyvolá dojem, že bych tam chtěl být. Strávit na daném místě den či schůzku. V dnešní době jsme neustále obklopeni elektronikou a plasty. Do interiéru je potřeba vracet přírodní materiály, jako je kus dřeva, kamene nebo skla. To jsou hmoty, které když jsou správně využité a zasazené do prostoru, cítíme se tam dobře a vlastně ani nevíme proč,“ poznamenává Maurer.

Kromě Maurera a Jiřičné jsou členy poroty také Alexandra Tomášková (Skanska), Anna Szwed (Saint-Gobain Ecophon), Jan Musil (LIKO-S), Josef Danda (Nespresso), Pavel Sovička (Panattoni), Petr Váša (Microsoft), Richard Curran (CBRE) a Tomáš Jindříšek (Dark Side).

Vyhlášení kompletních výsledků soutěže CBRE Art of Space Awards proběhne na slavnostním galavečeru na konci března.