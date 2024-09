Minimální mzdu na další rok budou zaměstnavatelé nově znát už na konci září

Růst minimální mzdy může leckterého zaměstnavatele dost potrápit. Zvlášť, pokud se o ní dozví těsně před koncem roku. Takovým případům by ale měl být konec. V létě došlo ke schválení novely zákoníku práce, podle něhož se má minimální mzda na další rok vždy určit do konce září toho předchozího, vysvětluje Jaroslav Škubal, partner PRK Partners.

Novela přináší řadu dílčích změn, ale žádná z nich není tak zásadní a koncepční jako minimální mzda. „Cílem úpravy je zavést v zásadě automatický valorizační mechanismus, který by měl vést především k větší předvídatelnosti pro zaměstnavatele. Teď novou úroveň minimální mzdy kolikrát nevědí ani do konce roku,“ zdůrazňuje Škubal.

Nově by vše mělo začít do konce prázdnin, do kdy by ministerstvo financí mělo vyhlásit predikci průměrné mzdy pro příští rok. Následně by po projednání v tripartitě měla vláda stanovit koeficient, jímž se bude v závislosti na průměrné mzdě ta minimální navyšovat. „Referenční hodnotou je 47 procent, ale nikde není psáno, kdy se tam dostaneme,“ upřesňuje Škubal. Do konce září pak má být minimální mzda pro další rok vyhlášená.

Vedle této změny přišla s novelu například možnost samorozvrhování pracovní doby zaměstnancem nebo možnost zahrnout v odměně u dohodářů i některé zákonné příplatky. Poměrně důležité je, že padají zaručené mzdy pro určité konkrétní pozice v soukromém sektoru.

Novelu podepsal prezident 31. července a platí od 1. srpna. „Je to rekord,“ poznamenává Jaroslav Škubal.