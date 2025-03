Evropská směrnice o transparentnosti odměňování by měla mimo jiné zastavit praxi, kdy si nově přicházející zaměstnanci za stejnou práci vyjednají vyšší mzdu než ti stávající. „Otázka zní, co je stejná práce,“ říká advokátka PRK Partners Tereza Erényi.

Směrnice by měla být transponována do českého právního řádu do června 2026. V tuto chvíli se na změnách pracuje, avšak i vzhledem k blížím se volbách je podle advokátky možné, že se nakonec bude legislativa dodělávat na poslední chvíli. Proto by se měly firmy začít na změnu již připravovat.

Ačkoliv si směrnice klade za cíl posílit rovné odměňování mužů a žen prostřednictvím zvýšené transparentnosti, podle Erényi v této oblasti nepřináší nic moc nového. Spíš se snaží posílit vymahatelnost antidiskriminačních opatření. Rozdíl, takzvaný gender pay by neměl přesáhnout pět procent. Dnes je v Evropské unii běžná úroveň kolem třinácti, v Česku kolem osmnácti procent.

Významné změny přicházejí u náboru nových pracovníků. Například by zájemce měl znát minimálně mzdové rozpětí pro dané místo. Měl by také přijít zákaz ptát se uchazeče na předchozí mzdu. Především by ale do budoucna nemělo být možné, aby si někdo vyjednal vyšší mzdu oproti stávajícím zaměstnancům. Pokud se tak stane, měla by se jim navýšit.

„Celé to směřuje k principu, aby za stejnou práci byla stejná odměna. U nás to pravidlo už máme v zákoníku práce. Otázkou ale je, jak stanovit, co je stejná práce,“ říká Tereza Erényi. Rozdíly mohou napříště existovat, ale musí být zdůvodnitelné. Například delší praxí, náročnější činností a podobně.

Společnosti nad sto zaměstnanců také budou muset o odměňování vytvářet pravidelné reporty pro dosud neurčený státní orgán či úřad. V případě, že dojde na nepřijatelné rozdíly, neznamená to, že náprava musí přijít hned. Do šesti měsíců bude muset zaměstnavatel poměry upravit, nebo posoudit situaci se zástupci zaměstnanců a stanovit kroky ke snížení rozdílu.

Mezi důležité novinky také bude patřit zákaz doložky o mlčenlivosti ohledně platu, která je dnes poměrně běžná. Což znamená, že zaměstnanec nesmí sdělit výši svého platu kolegům. Naopak, by měl mít právo na informace o mzdových poměrech ve společnosti.

Tím spíš, že se možná legislativa bude dodělávat na poslední chvíli, měly by se podle Erényi firmy připravovat už nyní. „Základem je provést interní audit,“ říká. Pomoci mohou i webové stránky www.rovnaodmena.cz s proklikem na systém Logib, kde se lze leccos dozvědět a otestovat. „Rozhodně doporučuji odstranit doložky o mlčenlivosti a zvážit, jak postupovat při navyšování mezd, zda na to existují nějaká pravidla,“ uzavírá advokátka Tereza Erényi.