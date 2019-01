Panattoni Europe volá po spravedlivějším přerozdělení daní ve prospěch obcí | E15.cz

Jednu dobrou a dvě špatné zprávy přineslo diskuzní setkání Průmysl jako šance pro obce, které inicioval stavitel průmyslových zón Panattoni Europe a které se uskutečnilo pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, Asociace developerů, Sdružení pro zahraniční investice – AFI a CzechInvestu. Český průmysl zůstává i nadále spolehlivým motorem české ekonomiky, který pumpuje do veřejných rozpočtů miliardy korun. Dotčené obce však mají z těchto peněz nedostatečný podíl, a to snižuje jejich potenciál k rozvoji i motivaci k podpoře rozvoje nejen průmyslových zón. V důsledku Česko přichází o prostory vhodné k výstavbě industriálních nemovitostí a postupně ztrácí dech v souboji o investory s okolními zeměmi.

Prvotním impulsem k uspořádání akce bylo představení studie KPMG, která analyzovala finanční a nefinanční přínosy průmyslové nemovitosti. Následné diskuze o distribuci těchto přínosů, kterou moderoval partner KPMG odpovědný za sektor nemovitostí Pavel Kliment, se zúčastnili zástupci Asociace developerů, Sdružení pro zahraniční investice – AFI, CzechInvestu, 108 Agency a dalších subjektů.

„V rámci analýzy jsme pracovali s modelovým výrobním závodem o rozloze 25 tisíc metrů čtverečních a 140 zaměstnancích. Spočítali jsme, že díky takové budově přitečou do veřejných rozpočtů jen z daní, odvodů a pojistného téměř tři miliardy korun. Z toho připadne státu na daních téměř 2,3 miliardy, dotčené obci přímo pak jen 15 milionů korun. Výstavba a následný provoz závodu dále vygeneruje v ČR celkovou spotřebu přes 61 miliard korun a celkové tržby ve výši téměř 112 miliard korun,“ uvedl Petr Toman, partner KPMG.

„Toto setkání jsme iniciovali proto, že se jako lídr českého trhu už nemůžeme dívat na to, jak obce stagnují a stávají se apatické k rozvoji, přestože mají šanci vzkvétat. Když vidím město, které už desítky let čeká na obchvat a rozšíření přetížené kanalizace, a přitom má za humny 5 průmyslových hal, říkám si, že tady je něco špatně. Naše společnost potřebuje, aby obce měly větší podíl na daňových příjmech generovaných ve vlastním katastru, a dokázaly si tak samy poradit s negativními dopady průmyslu, a ještě k tomu využily část těchto prostředků k dalšímu rozvoji,“ vysvětluje Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni Europe pro ČR a Slovensko.

„Současný systém přerozdělování daní je pro obce demotivující. Starostům se vlastně nemůžeme divit. Proč by měli podporovat výstavbu nových průmyslových zón, když většina odvodů v obci nezůstane a obyvatelé jsou většinou proti? Výmluvným příkladem jsou obce ve Středočeském kraji, z nichž se postupně stávají „noclehárny“ pro Prahu a městečka duchů, která investují prakticky jen do toho, do čeho musí,“ řekl Jakub Holec z realitně poradenské společnosti 108 Agency.

Průmyslový developer Panattoni Europe je lídrem na českém i evropském trhu industriálních nemovitostí. Jeho aktuální apel na spravedlivější přerozdělení daní ve prospěch dotčených obcí navazuje na dlouhodobé poslání dobrého souseda, podle kterého se firma chová ve všech lokalitách, v nichž působí. Zároveň tato aktivita souvisí i se snahou vyhledávat nové prostory k výstavbě mimo klasické „zelené louky“. V loňské roce Panattoni Europe oznámila, že má jen v Česku v přípravě přes 2 miliony metrů čtverečních brownfieldů.

Autorem článku je PhDr. Petr Dušek.