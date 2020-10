V krizi nám rychle přibývají klienti a roste zisk, říká Kovalovský z Patrie | E15.cz

Koronavirovou krizi zažíváme už od března, ale zdá se, že trhy ve světě, a zejména ve Spojených státech, jsou stabilní. Čím si vysvětlit tu odolnost?

V době krize bylo opakovaně dosaženo historických maxim především na trzích v USA. Na trhu je dostatek až nadbytek volné hotovosti a investoři hledají, kam by ji mohli nasměrovat. Možnosti jsou přitom omezené a pro svou „jednoduchost“ se nabízí právě investice do akcií. Ti, kdo již předtím akcie vlastnili, mohli využít poklesů k dalším nákupům a větší diverzifikaci svého portfolia. Mnoho nových se osměluje a na trh přichází. Z rozšíření počtu investorů a vzetí příležitostí do vlastních rukou máme radost.

Jednoduchostí akcií rozumíte jejich formu, nebo to, že přinášejí největší možnost zisku?

To si musíme vždy rozdělit. Jsou akcie méně volatilní, konzervativnější, kde je menší riziko, a pak jsou tu také ty rizikovější. Například u farmaceutických firem můžeme spekulovat na to, že brzy vynaleznou a zdárně otestují vakcínu proti koronaviru. Akcie na takovou zprávu odpoví prudkým růstem. Pokud testy k dobrému výsledku nevedou, následuje opak. Postiženy v období krizí bývají akcie bank, protože nesou velké riziko krachů firem. Každý investor si musí sám vyhodnotit míru rizika, do kterého hodlá jít.

Může volit i opatrné a jednoduché nástroje, i v tom jdeme klientům vstříc, například s investičním robotem indigo. Výkonnost jeho modelových portfolií jsme za loňský rok spočetli na průměrných 11,1 procenta. Letos si indigo s koronakrizí prošel prvním tvrdým testem, ve kterém obstál. Už na přelomu února a března začal navyšovat hotovost v portfoliích a správně vyhodnotil, že covid není pouhým zaškobrtnutím trhů - chránil se proti propadu na akciových trzích a v následném odrazu vzhůru se choval jako obezřetný investor a ještě několik měsíců vyčkal, než peníze znovu začal vkládat do akcií či dluhopisů skrze burzovně obchodované fondy ETF. Průměrnou výkonností indigo i letos překonává stěžejní index světových akcií MSCI World a vesměs všechny klíčové akciové indexy, vyjma technologického Nasdaqu. Zatěžkávací zkouškou tak platforma indigo prošla dobře.

Přesto, proč trhy nereagují silněji, více negativně?

Trhy poklesem reagovaly, nicméně pandemie koronaviru je nová, jedinečná. Nikdo nevěděl, jak se při takové situaci chovat. Centrální banky a vlády také začaly krizi rychle utlumovat nejrůznějšími podpůrnými opatřeními. U firem pak vidíme v reakcích na situaci většinou zpoždění, protože se řídí svým setrvačným výrobním mechanismem a po nějakou dobu zásobou objednávek. Dopady na ekonomiku tak vidíme ještě později, třeba po půl roce, roce. Trhy naproti tomu reagují okamžitě a mohou problémy zohledňovat průběžně.

Pokud se podíváme na jednotlivé sektory, jsou vidět na trzích obrovské rozdíly. Kde jsou ty největší?

Naprostým extrémem byly už od podzimu minulého roku akcie společnosti Tesla, kde je cena přemrštěná, opravdu působí jako bublina. I přes určitou korekci se daří velkým technologickým titulům, které přebírají roli dlouhodobě rostoucí stálice v jednoduchém očekávání, že jejich služby budou stále více potřeba. Na druhé straně střetu úspěchu a potíží stojí kvůli koronaviru logicky firmy z oblasti letecké dopravy, hotelnictví, cestovního ruchu atd. Mohla by to být i příležitost a potenciální možnost k nákupu, protože jejich akcie jsou teď levné a jakmile přijdou zprávy o zklidnění situace, mohla by to být výhodná investice. Překážkou je zde ale skutečně vysoká nejistota, kdy se zklidnění dostaví.

Jak se k takové nejistotě postavit?

V Patrii jsme na to například zareagovali tak, že náš analytický tým už v úvodu března v reakci na koronakrizi stáhl obvyklé, pravidelné investiční tipy, poskytované klientům. Po odrazu trhů začal představovat tipy nové, nastavené na novou realitu. Jako první přišlo Covid-19 portfolio. Tato sada konkrétních investičních sázek dosahovala od zveřejnění vysokých dvouciferných zisků a jasně překonávala zhodnocení amerického akciového indexu S&P 500 i evropského Stoxx 600. Výběr byl přitom našimi analytiky sestaven tak, aby dobře fungoval i v případě druhé vlny koronaviru. S ohledem na zmíněnou vysokou nejistotu jsme ale postupně podpořili klienty a jejich investice také alternativními scénáři možného budoucího vývoje. Soubor doporučení Nový svět se zaměřuje na strukturální změny v ekonomikách, včetně oblastí 5G, zelené energie nebo cyklické spotřeby. Třetí sada doporučení počítá s okamžitým oživením do roku 2021 a analytici Patrie tomuto scénáři od počátku přikládali nejmenší pravděpodobnost, což se postupně potvrzuje. Cílem zde bylo především ukázat, kdo by z takové situace těžil - banky, turismus, retail či letectví. Lákadlem tu je právě ta nízká valuace, řada z firem v těchto sektorech obchoduje kolem poloviny tržní hodnoty oproti období před nástupem pandemie.

Vysoko se dnes ruku v ruce s vývojem koronaviru naopak pohybuje e-commerce a firmy věnující se výrobě léků, zdravotnických pomůcek a zařízení. I v této souvislosti je velice zajímavý právě probíhající vstup tuzemské společnosti Pilulka.cz na pražskou burzu. Disruptor dosavadních zaběhlých pořádků v lékárenském byznysu je firmou na pomezí technologií, e-commerce a farmacie s vysokým dosavadním růstem a perspektivou do budoucna a neobávám se zde o špatný výsledek úpisu těchto akcií. U Patrie je lze do 20. října, kdy úpis končí, nakupovat bez poplatku.

Je podle vás něco, co také může trhy brzy hodně zasáhnout? Myslím kromě koronaviru.

Rozhodně to jsou americké prezidentské volby. Ty už jsou kvůli korespondenčnímu hlasování v běhu a jsou takzvaným game changerem vždy, letos navíc ve Spojených státech panuje mimořádné společenské a politické napětí, a to bude mít vliv. Volby připadají na 4. listopad a Patria v této souvislosti nové investory podporuje nákupem amerických akcií až do konce letošního roku bez poplatků tak, aby mohli sami vyzkoušet náš servis a obchodování v USA, kam se obrací stále vyšší a vyšší číslo našich klientů.

Pak samozřejmě nevíme, zda a v jaké podobě přijdou další vlny pandemie a jestli se to může případně spojit s obvyklou chřipkovou epidemií. V tomto případě je mnoho neznámých a situace je nejen v Česku skutečně nedobrá. Dalším rizikem může být i brexit bez dohody.

Dlouho se hovořilo o obchodní válce mezi USA a Čínou, která by mohla trhy zásadně ovlivnit. Jenže ani k tomu se zřejmě neschyluje…

Amerika a Čína se vzájemně obchodně potřebují. Sice si vyhrožují, ale myslím si, že k nějaké katastrofě v tomto směru nedojde.

Jaká je situace na pražské burze? Má smysl tam investovat?

Prahu u nás investoři kdysi obchodovali většinově, ale dnes je situace jiná. Často si na pražské burze koupí nějaký dividendový titul a drží jej delší dobu. Plyne jim jistý dividendový příjem a je to v korunách, takže odpadá měnové riziko. Poměr investic v Praze ale postupně klesá a zhruba 70 procent investic našich klientů již dnes míří do zahraničí, stále více do USA. Pro začínajícího investora, který se investování nechce moc věnovat, je Praha stále dobrou volbou. Pokud tedy má přebytek českých korun, nemluvím o eurech či dolarech. No a aktualitu Pilulka jsem již zmínil.

Trhům se podrobně věnujete 12 let, takže můžete porovnávat. Jak se změnili investoři z Česka?

Část z nich kdysi obchodovala velmi aktivně. S odchodem některých titulů z domácího trhu i tito investoři přesunuli své prostředky výrazněji do zahraničí, kde nalezli nové alternativy. A díky tomu jsou dnes i daleko zkušenější.

Jak se krize projevila na přílivu či odlivu vašich klientů?

Za posledního půl roku vnímáme skokový vzestup počtu klientů i jejich aktivity. Patria Finance letos překoná jak svá historická maxima, tak i své plány, a to nejen v zisku. Na konci roku budeme mít odhadem o 4,5 tisíce klientů více, nyní spravujeme pro více než 33 tisíc klientů majetek, přesahující 40 miliard korun. Směrem k vyšší aktivitě se rozhýbali i naši kmenoví klienti. Krize zkrátka vytváří příležitosti.

Je to pozoruhodný vývoj, za který jsme vděčni, znamená důvěru. V březnu a dubnu jsme pracovali nepřetržitě od pěti od rána do pozdní noci, abychom obrovský nápor a registraci klientů zvládli. To v situaci, kdy jinde akviziční postupy kolabovaly. Z pohledu byznysu to jsou ale velice příjemné problémy a znovu opakuji, děkujeme za tuto důvěru.

Odkud se ti klienti berou?

Většinou se jednalo a jedná o nové klienty, spíše mladší ročníky. Převážná většina z nich má vlastní strategii a jen desetina využívá služeb našich makléřů. Zcela jinou kapitolou je pak v tomto směru naše služba robotického investování indigo.

Byl o něco v době současné krize speciální zájem?

Dříve bývalo například obvyklé, že když šly trhy nahoru, šlo dolů zlato. To se teď nestalo a pohyb byl ruku v ruce, i když v posledních týdnech vidíme korekce i na zlatu. Klienti se hodně zajímali také například o ropu.

Co byste za této situace klientům poradil?

Výše jsem již nastínil tři scénáře našich analytiků i otázku vysoké nejistoty. Mnoho významných titulů akciového trhu je oceněno vysoko a nevíme, co nás s vývojem koronaviru čeká. Nevíme, jak a zda proběhnou americké volby v klidu, spíše počítáme s volatilitou. Rada zde zní: dobře diverzifikovat své portfolio, což není nic nového. Vyhnete se tak ale některým rizikům. Je lepší držet v ruce několik našponovaných lan, protože některé z nich může prasknout. Informačně i investiční inspirací pak naše klienty podporujeme na Patria.cz. Náš investiční portál měsíčně navštěvuje stabilně přes 100 tisíc unikátních uživatelů, na jarním vrcholu koronakrize to bylo i 400 tisíc. Používám čísla NetMonitoringu. Kvalitní informace mají naši klienti k dispozici i tam.

Ekonomická situace se ještě může zhoršit. Mohlo by to nakonec dnešní sílu trhů zlomit?

Neočekávám, že by vypukla na trzích nějaká velká panika, i když se ekonomiky ještě mohou dál propadat. To už jsme si vyzkoušeli na jaře, či teď při druhé vlně koronaviru. Investoři jsou zkušení. Někteří mohou pod tlakem prodávat, a tím stlačit trh dolů, ale nahradí je jiní, kteří mají jinak nastavené hranice. Vyloučit propady sice nelze, ale nemyslím si, že to bude ze dne na den. Byl by to dlouhodobější proces.

Je pro vaše tvrzení i nějaký další důvod?

Ten, že centrální banky a v mnoha případech i vlády se budou snažit situaci za každou cenu uchránit. To samozřejmě trhy ovlivňuje.

Na koronavirus či s ním umřely statisíce lidí… Bude to znít hrozně, ale lze na této krizi najít i něco pozitivního?

Lidskou stránku věci nelze nikdy opomíjet, to zdůrazňuji. Odhlédneme-li od ní a budeme-li se dívat čistě na vývoj na trhu, klienti, kteří udrželi své pozice, jež měli před koronavirem na trzích, jsou na tom dobře. Noví na tom také nejsou špatně. To je pozitivní. Pokud jde o další vývoj, hybateli trhu jsou stále chamtivost i strach. Je proto otázkou, na jakých pozicích teď investoři vydrží.

Vrátím se ještě k samotné Patrii. Je sice krize, ale vy jste na tom až překvapivě dobře. Bude to pokračovat?

To má několik rovin. Jak si v podstatě celou dobu povídáme, krize vytváří příležitosti a lidé jich využívají. A to je moc dobře nejen z toho pohledu, že my získáváme, ale že se obecně rodí tisícovky investorů, které i tyto příležitosti přiměly k aktivitě a vzetí těchto příležitostí do svých rukou.

Druhým faktem je, že jsme byli a jsme ještě víc velmi dobře technicky připraveni právě i na možnou krizi. To se nám nesmírně vyplatilo. Krize nás následně přinutila přikročit k ještě většímu a rychlejšímu automatizování některých procesů. Přibyli nám, jak jsem již říkal, tisíce nových klientů.

Určitým problémem je, že náš sektor se jako celek ocitá pod stále většími regulacemi. Z druhé strany to znamená, že regulatorní tlak, někde snad i neúměrný, pro klienty znamená ještě větší jistotu kvůli tomu, jak stabilně obezřetně pracujeme, jak smíme a nesmíme postupovat. Shrnu-li to tedy, byznysově je pro nás tento rok krize paradoxně velmi dobrý. Nám všem pak přeji především pevné zdraví.