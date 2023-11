Evropští skladníci Amazonu se na Black Friday bouří | e15.cz

Jeden z nákupních svátků roku, Black Friday, chtějí využít zaměstnanci Amazonu v několika evropských zemích ke stávce. Plánují tak upozornit na své pracovní podmínky a vymoci si na americké společnosti vyšší mzdy. Zástupci Amazonu uvedli, že by zákazníci neměli pocítit problémy.

Díky slevovým akcím během Black Friday a blížícím se vánocům patří závěrečné listopadové týdny k těm nejdůležitějším v životech internetových obchodníků. Někteří odboráři Amazonu toho chtějí využít a pomocí stávky vyvolat jednání s vedením společnosti o navýšení mzdy a zlepšení mzdových podmínek.

V Česku Amazon zaměstnává několik tisíc lidí, má zde dvě distribuční centra a kanceláře v Praze. Čeští zaměstnanci společnosti se nicméně do stávky nezapojí.

„Dnešní den se zapíše do dějin Amazonu jako zlomový. Pracující lidé, kteří umožňují obchodní model Amazonu, se postaví za své zájmy a budou požadovat svůj podíl na obrovském bohatství společnosti,“ uvedla v prohlášení Amanda Gearingová z odborové organizace GMB ve Velké Británie. V Coventry, kde má Amazon jeden ze svých evropských distribučních center, by mělo protestovat tisíc zaměstnanců společnosti. Stávkovat by se mělo také v londýnském sídle společnosti.

Podle odborů by měl být probíhající protest největším v historii společnosti. „Přesto se šéfové Amazonu zoufale snaží tvrdit, že tento Black Friday bude pro Amazon a jeho zákazníky probíhat jako obvykle,“ říká Gearingová. Britští zaměstnanci Amazonu tento rok uspořádali už několik stávek, protesty na Black Friday na ně tak navážou.

Narozdíl od domovských Spojených států, evropští zaměstnanci Amazonu stávkují poměrně často a v řadě případů k tomu volí období slevových akcí. Například v Německu stákovali skladníci skladu v Lipsku stávkovali dva dny v kuse letos v červenu, v loňském roce ke konci roku musel s protestem zaměstnaců vyrovnat sklad v Bad Hersfeldu. Podobně tomu je i ostatních evropských zemí, kde Amazon má distribuční centra.

Mluvčí Amazonu odmítá, že by zaměstnanci ve společnosti měli špatné pracovní či mzdové podmínky. „Pravidelně přezkoumáváme naše mzdy, abychom zajistili konkurenceschopné mzdy a benefity. Do dubna 2024 se naše minimální nástupní mzda zvýší na 12,30 a 13 liber za hodinu v závislosti na lokalitě, což je 20procentní nárůst během dvou let a 50procentní nárůst od roku 2018,“ reagoval mluvčí společnosti na zprávy o protestech.

Protestovat se bude také ve skladech Amazonu v Německu, což je po Spojených státech druhý největší trh společnosti. Do stávky se zapojí distribuční centra ve městech Bad Hersfeld, Dortmund, Koblenz, Lipsko a Rheinberg. Němečtí skladníci budou protestovat 24 hodin, začátek stávky odstartovali o čtvrteční půlnoci.

„Zaměstnanci společnosti Amazon se rozhodli přejmenovat Black Friday na 'Make Amazon Pay Day'," uvedla Silke Zimmerová z odborového svazu Verdi, který stávku pořádá.

Zaměstnanci Amazonu v Německu usilují o kolektivní vyjednávání o mzdách. Tamní mluvčí společnosti uvedl, že Amazon vyplácí férové mzdy, konkrétně 14 eur za hodinu s dalšími benefity a že o dobrých podmínkách ve společnosti svědčí i to, že polovina z tamních zaměstnanců působí v Amazonu více než pět let. Ani němečtí zákazníci by podle mluvčího neměli pocítit důsledky stávky.

V pondělí, které někteří z obchodníků označují jako Cyber Monday, se chtějí do stávky zapojit také španělští odboráři, kteří vyzvali 20 tisíc tamních zaměstnanců Amazonu k hodinovému protestu během jejich směn.