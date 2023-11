Black Friday 2023: Původ akce a nová pravidla pro slevy | e15.cz

Co je Black Friday: Původ svátku slev Black Friday, neboli Černý pátek, je den následující po americkém Díkuvzdání. Připadá tak tradičně na čtvrtý pátek v listopadu. Kořeny výrazu sahají až do roku 1869, kdy zazněl zřejmě vůbec poprvé v souvislosti s propadem amerického trhu se zlatem. Na něj později navázal krach burzy. Tehdy ale neměl s výhodnými nákupy společného vůbec nic. Sousloví Černý pátek se objevuje také v souvislosti s rokem 1961, kdy silnice ve Filadelfii zaznamenaly velice rušnou dopravní situaci. Později se označení Černého pátku rozšířilo o význam zvýšení tržeb maloobchodníků, kdy jejich čísla rostla z „červených“ do „černých“. Od roku 2005 to je ve Spojených státech nejrušnější nákupní den v roce.