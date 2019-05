Banky brzdí výplaty dividend, do zahraničí pošlou o miliardy méně | E15.cz

Největší domácí banky letos přibrzdily s výplatou dividend svým zahraničním matkám. Pětice největších hráčů na poli českého bankovního byznysu pošle letos za hranice zhruba 34 miliard korun. To je zhruba o tři a půl miliardy méně než v loňském roce. Podle ekonomů nesouvisí menší objem dividend s politikou, ale je primárně odrazem vyšších očekávaných investic finančních domů v Česku.

„Domácí banky stojí před silnou vlnou automatizace, což si bude žádat vysoké investice, to je hlavním důvodem poklesu letošních dividendových odvodů bank matkám,“ soudí ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek. Podle něho jsou rozhodnutí akcionářů výsledkem dlouhodobějšího jednání, na rostoucí politický tlak na zmírnění odlivu zisků domácích bank do zahraničí by banky takto nestihly reagovat.

Nejvíce šlápla na brzdu dcera belgické KBC, banka ČSOB. Ta vyplatí letos matce 12,9 miliardy korun, tedy o 2,2 miliardy méně než v loňském roce. Pokles dividendy v jejím případě zhruba odpovídá i poklesu loňského zisku, který spadl o více než půldruhé miliardy.

V řádu stamilionů vyplatí matce letos méně i Česká spořitelna, Moneta, či Raiffeisenbank. „Na výplatu dividend byla použita minimální část zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky,“ uvádí mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. Loni banka vyplatila navzdory nižšímu zisku o takřka půl miliardy korun dividendy více. O něco více naopak matce vyplatí Komerční banka.

Z rekordního loňského zisku českých bank na úrovni 81 miliard korun, tak zůstane v Česku zhruba 58 procent. Ještě loni to byla téměř polovina. V absolutních číslech ale bude letošní odvod dividend bank matkám čtvrtým nejsilnějším rokem v historii českého bankovnictví.

„Hlavním důvodem je nedostatek investičních příležitostí s nízkou mírou rizika, kterou jsou české banky ochotny akceptovat. V zahraničí pak peníze tečou do riskantnějších investic,“ říká ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Peníze z Česka podle něho pomáhají financovat obří investiční projekty, které zpravidla nemají dopad na tuzemskou ekonomiku. Vůbec největší žně měly zahraniční matky v roce 2015, kdy na dividendách inkasovaly přes 54 miliard korun.