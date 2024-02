Spořicí účet má v nabídce snad každá banka. Pro menší bankovní domy je tento produkt zpravidla i „vlajkovou lodí“, která má největší potenciál přivést klienty a kapitál. A právě to je hlavní důvod, proč menší banky nabízejí vyšší úroky. Některé navíc paradoxně v době, kdy se očekává snižování sazeb, úroky navýšily. V rámci svého marketingu tak jdou proti očekávanému trendu.

Takovým příkladem je třeba Trinity Bank, která dlouhodobě drží prvenství ve výši nabízeného úročení. Řadu měsíců to bylo se sazbou 6,28 procenta ročně, nyní ji dokonce navýšila na 6,30 procenta na vklady do 250 tisíc korun.

„Novou sazbu získali automaticky všichni klienti Trinity Bank, kteří využívali Skvělý účet a získají ji také všichni noví klienti Trinity Bank, kteří si založí nový spořicí účet. Navýšili jsme úrokovou sazbu také v pásmu nad 250 tisíc korun, a to z 5,68 procenta na 5,69 procenta ročně,“ uvádí tiskový mluvčí banky Kamil Chalupa s tím, že lidé mají o spořicí účty stále velký zájem a objem vkladů stále roste. Akční nabídka 6,0 procenta na vklady nad 250 tisíc pak stále platí pro klienty Air Bank, kteří si akci aktivují na základě mailové zprávy od banky. Standardně pak Air Bank nabízí 4,75 procenta na vklady do 250 tisíc korun.

Banky zkouší různé strategie

Reakce bank na snižování základní úrokové sazby Českou národní bankou může mít prodlevy z několika důvodů. V rámci akčních nabídek nyní sázejí na to, že klienti jsou ještě ochotní přesouvat své peníze za vyšším úrokem a tento krok tedy povede k získání nových klientů či udržení prostředků těch stávajících. „Lze očekávat, že s postupujícím snižováním úrokových sazeb ze strany ČNB odezní akční nabídky a úroky na spořicích účtech jednotlivých bank se srovnají. Peníze, které dnes klienti převádějí, už pak zůstanou u bank ‘zaparkované‘ na delší dobu,“ komentuje Martin Pleštil, ředitel úseku investic společnosti Broker Trust.

Každá banka má také dle Miroslava Švába, odborníka na správu fondů a investice, jinak nastavený rizikově-výnosový apetit.Jedna banka může snížení základních sazeb ČNB využít pro snížení svých nákladů na primární zdroje – úrokové sazby na účtech klientů představují pro banku úrokový náklad – a tedy zvýšit svůj zisk, zatímco druhá může mít přístup odlišný. „Tato první banka má pravděpodobně nadbytek finančních zdrojů od svých klientů. Přístup této druhé banky může vycházet z potřeby likvidity, a to buď v podobě nutnosti splnit regulatorní limity, nebo z potřeby své úvěrové expanze,“ vysvětluje Šváb.

Ve valné většině ale banky přistupují ke snižování sazeb. Otázka tak není, zda sníží úroky na spořicích účtech, ale spíše kdy. „Některé banky nabízejí stále vysoký úrok, nebylo by to pro ně ale výhodné dlouhodobě. Inflace klesla na 2,3 procenta, další snižování základní úrokové sazby ČNB je tedy velmi pravděpodobné. Do konce roku se počítá se sazbou okolo 3,5 procenta, spořicí účty na to musí reagovat,“ dodává Martin Machala, CEO finančního startupu Ownest.

Ještě do minulého týdne se tak nad šesti procenty na spořicím účtu pohybovala i VÚB Banka, aktuálně ale i ta sazbu snížila na 5,8 procenta ročně. Nabídka této banky je ale zajímavá tím, že se úrok vztahuje na celý vklad bez omezení. Těsně za VÚB je v aktuálním žebříčku Unicredit Bank a Max banka.

Aktuální i plánované snížení a garance sazeb

Nižší sazby od března pak plánuje i Moneta Money Bank. Platí to pro úročení nových i již sjednaných spořicích účtů. U zůstatku do jednoho milionu korun nabídne nově úročení 5,1 procenta ročně namísto dosavadních 5,3 procenta. Novou sazbu banka garantuje do 31. března letošního roku. Stejnou dobu plánuje zachovat sazby i UniCredit Bank. Klienti tak mohou dosáhnout na úrok 5,75 procenta u běžného účtu se spořením.

MBank garanci sazby přislíbila až do konce června. „U mSpoření tak zůstává úroková sazba 5,5 procenta bez jakýchkoliv podmínek pro nové i stávající klienty, a to až do výše 800 tisíc korun,“ uvádí mluvčí mBank Kristýna Dolejšová. U České spořitelny v tuto chvíli platí podmínky, které oznámila na začátku roku. „Nelze samozřejmě vyloučit, že v následujících měsících přistoupíme ke změně sazeb,“ informoval Lukáš Kropík, tiskový mluvčí České spořitelny.

Novinky s předstihem pak oznámila ČSOB. Jak pro e15 uvedla mluvčí Michaela Průchová, banka bude držet aktuální sazby do 5. dubna beze změny. „Klienti tak mají možnost získat až pět procent ročně pro své vklady do 250 tisíc korun za podmínky využívání platební karty a aplikace ČSOB Smart. Nově pak plánujeme zavést na spořicím účtu úročení formou základní sazby a bonusu. Základní sazba bude 1,5 + bonus, jehož výši oznámíme do konce března. Výsledná sazba bude odpovídat podmínkám na trhu,“ prozradila Průchová.

Spořicí účty čeká oslabení. Kam s volnými penězi?

Teoreticky je možné nyní ještě krátkodobě využít termínovaných vkladů a dobrou sazbu si tak zajistit na další půl rok až rok. „Termínované vklady však mají svá omezení. Tím základním je, že po celou dobu musíte peníze nechat ležet, jinak zpravidla přijdete o velkou část získaných úroků, pokud ne rovnou o všechny,“ upozorňuje Michal Skalický, ředitel denního bankovnictví Partners Banky.

Spořicí účty tak mají svou nezastupitelnou roli jako ideální nástroj pro držení pohotovostní rezervy ve výši tří až šesti měsíčních platů, respektive obnosu na pokrytí nutných výdajů na tuto dobu. Další volné prostředky již patří jinam. Dlouhodobě dávají dle odborníků největší smysl investice. „Očekáváme, že v tomto roce podíl investorů vzroste. Bude tomu tak zejména kvůli rozvolnění měnové politiky ČNB. To povede ke snižování úrokových sazeb na spořicích účtech, kde má většina Čechů uložené finance. Lidé se tak budou snažit hledat jiné nástroje, které jim finance před inflací skutečně ochrání,“ predikuje Daniel Rajnoch, zakladatel a CEO investiční platformy InvestBay.