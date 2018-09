Berňák prohrál dvě pětiny sporů k zajišťovacím příkazům | E15.cz

Zajišťovací příkaz – nástroj, který používá Finanční správa, aby u podezřelých případů vybrala daně – je u mnoha firem užíván špatně a soud jej musí následně rušit. Například minulý týden o jeho zrušení rozhodl Nejvyšší správní soud s konečnou platností u přepravní frýdecko-místecké firmy Lija. Ta však mezitím skončila v insolvenci.

Podobný scénář se týká velké části firem, na které dopadne zajišťovací příkaz. Správa jim v rámci příkazu zablokuje účty, nebo dokonce zabaví majetek, což jejich fungování ochromí. „Taková firma může těžko dál podnikat. Do problému se většinou dostane během několika dní,“ uvedl vedoucí sekce správy daní Komory daňových poradců ČR Tomáš Hajdušek.

Finanční správa začala masivně vydávat zajišťovací příkazy už v průběhu roku 2013, největší nárůst ale přišel v následujících dvou letech. Zatímco v roce 2013 jich úřad vydal 457, o dva roky později už 1605. Podobně vzrostl i počet soudních sporů k zajišťovacím příkazům. Celkem už jich je 122, přičemž pravomocně ukončených je už 89. Zatímco Finanční správa vyhrála 54 sporů, firmy 35, tedy zhruba 39 procent.

Podle daňových poradců je počet sporů, který prohrála Finanční správa, alarmující. „Každý prohraný soudní spor de facto znamená, že finanční úřad nepostupuje tak, jak má,“ míní Hajdušek.

Úřad se hájí tím, že bojuje proti daňovým podvodům a počet vydaných zajišťovacích příkazů v posledním období klesá. „Uvědomujeme si možné důsledky použití zajišťovacích příkazů, a proto ho využíváme zcela mimořádně a výhradně ve zvláště závažných případech,“ uvedl Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství s tím, že loni navíc správa vydala metodický pokyn, který sjednocuje, zpřesňuje a zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů.

Velký počet soudem zrušených příkazů naznačuje, že špatná rozhodnutí nejsou individuálním selháním, ale systémovou chybou. Podle Hajduška ale problémem není jen to, že finanční úřad často chybuje, ale také nefunkční odvolací úřad, který firmám znemožňuje se rychle a účinně bránit. Odvolací Finanční ředitelství v Brně podle něj odvolání jen plošně zamítá a firmy se tak musejí domáhat spravedlnosti až u soudu.

„Dokud bude ředitelství v Brně odvolání zamítat jako na běžícím páse, likvidacím firem nezabráníme. Alespoň částečně by pomohlo zrušení odvolacího řízení, které zbytečně zabere zhruba třicet dní. Další zrychlení by nastalo v případě, že by soudy mohly žaloby na zajišťovací příkazy projednávat přednostně před ostatní daňovou agendou,“ nastiňuje Hajdušek. Soudní řízení k zajišťovacím řízením dnes podle něj trvají tři roky až šest let.