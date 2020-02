Cenu hypoték drží dole tvrdá konkurence bank | E15.cz

Analytici po zvýšení sazby ČNB na začátku února z 2,0 na 2,25 procenta odhadovali zdražení hypoték, ale na trhu s hypotékami je zatím klid. „Drama se neděje. Banky na zvýšení sazeb Českou národní bankou masivně nezareagovaly,“ uvádí David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance, která zprostředkuje hypotéky.

Zdražovat hypotéky se nechystá řada bank. „Zvyšovat hypoteční úrokové sazby neplánujeme, ale sledujeme situaci na trhu i kroky centrální banky. A bude-li to nutné, budeme na příslušné změny reagovat,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny. Ta patří mezi lídry hypotečního trhu.

Podobně se vyjadřují další banky. „Nereagovali jsme a není to v plánu ani tento, ani příští týden. Hypoteční sazby jsou hodně konkurenční,“ uvádí mluvčí Air Bank Jana Karasová. Některé banky po zvýšení sazeb ze strany ČNB dokonce spustily akce. „Před týdnem přišla s akcí na slevy Hypoteční banka,“ sděluje Eim s tím, že akci spustila pro klienty rovněž UniCredit Bank.

Důvodem je podle expertů tvrdá konkurence, a to v době, kdy se hypotečnímu trhu nedaří. „Zájem o hypotéky klesá. Všichni se snaží udržet co nejvíce klientů,“ zdůvodňuje klid u sazeb obchodní ředitel Next finanční Jiří Vagner, který klientům pomáhá s vyřizováním hypoték. Tomu nasvědčují data Fincentrum Hypoindexu, podle kterých v lednu klesá zájem o hypoteční úvěry třetí měsíc v řadě.

Zájem o hypotéky tak nezažívá velké oživení po loňském roce, který podle Fincentrum Hypoindexu přinesl propad objemu poskytnutých hypoték o téměř sedmnáct procent na necelých 182 miliard korun. Byl to nejhorší výsledek za posledních pět let. „Konkurence bank je drsná. Minulý rok byl nepříjemný, když po dlouhé době nastal propad,“ doplňuje Eim.

Zdražování úvěrů na bydlení navíc nenasvědčuje ani vývoj cen, za něž si banky půjčují peníze, takzvaný úrokový swap. U desetiletých půjček byl včera necelých 1,5 procenta, tedy na podobných úrovních jako v prosinci. Ještě v lednu si banky půjčovaly na deset let za téměř 1,9 procenta. V posledních třech dnech ale kvůli napětí na finančních trzích cena peněz výrazně klesla. Důvodem jsou obavy z rozšíření koronaviru po celém světě.

Velké finanční ústavy, které mají dostatek vkladů od domácností a firem, mají náklady na peníze dokonce ještě nižší. „Hypotéky nejsou přímo závislé na změně sazeb,“ říká Vagner. „Ve finále proto banky nemusejí sazby zvyšovat, i když to mohly udělat,“ dodává s tím, že bankovní domy chtějí získat klienty, a proto sazby zatím nezvyšují.