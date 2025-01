Za první rok existence dlouhodobého investičního produktu (DIP), určeného k finančnímu zabezpečení na stáří, do něj vložilo peníze 116 500 Čechů. Tyto údaje pocházejí ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Klienti mohou v rámci DIP investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, stejně jako do spořicích nebo termínovaných účtů.

Stát rozšířil možnosti, kterými si Češi mohou spořit na stáří, o tzv. DIP od začátku loňského roku. Lidé mohou odkládat peníze na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR téměř polovina občanů.

Peníze v DIP sloužící jako zajištění na stáří dosáhly loni 2,4 miliardy korun. Z tohoto objemu tvoří přibližně deset procent depozita, 80 procent investiční fondy a ostatní investice deset procent. Co se týče účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, na konci třetího čtvrtletí 2024 penzijní společnosti spravovaly téměř 604 miliard korun, z toho bylo 214 miliard korun v účastnických fondech.

„Počet investorů do dlouhodobého investičního produktu roste stabilním tempem, i když se potvrdilo, že největší poptávka po založení byla obdobně jako u všech produktů podporovaných státem na roční bázi v průběhu podzimu a koncem roku. I konec roku 2024 tak potvrdil popularitu DIP jako produktu zajištění na stáří,“ komentovala čísla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani. „Mezi nejpopulárnější produkty v rámci DIP bezesporu patří investiční fondy. Toto potvrzuje dlouhodobý trend vývoje investic v Česku,“ doplnil předseda asociace Jaromír Sladkovský.

„Vzhledem k tomu, že v ČR je zhruba šest milionů budoucích důchodců v ekonomicky aktivním věku, tak je počet klientů s DIP velice nízký. Jen každý padesátý,“ řekl analytik Datarun Petr Bartoň. Přitom právě DIP podle něj skýtá z důchodových spoření jedinou smysluplnou možnost zajištění se na stáří, protože na státní důchody nebude. Ostatní důchodové produkty jsou natolik zregulované, že fungují jen jako prostředek pro snížení daní, ne jako zajištění na stáří, míní analytik.

DIP je v mnoha ohledech výhodnější než současné doplňkové penzijní spoření, doplnil analytik Ema data Petr Zámečník. Daňová úspora při vložení do DIP může být podle něj zajímavá, neboť odečíst od základu daně z příjmů může jeho účastník až 48 tisíc korun za rok, což při maximálním využití činí při základní sazbě daně 15 procent úsporu 7200 korun. Proti penzijnímu připojištění může být navíc díky nižším poplatkům levnější, podotkl.

Jak upozornil, legislativní úprava DIP zaznamenala i první legislativní úpravu. V parlamentu se projednává návrh, který by měl zjednodušit přechody mezi jednotlivými DIP a jejich poskytovateli tak, aby se sčítala doba spoření v jednotlivých DIP jako podmínka spoření 120 kalendářních měsíců pro čerpání daňové výhody. DIP tímto podle něj získává na větší flexibilitě.

Bitcoin je podle svých fanoušků ideálním prostředkem spoření na důchod a od loňského roku je v této představě nepřímo utvrzuje i stát. Daňové zvýhodnění se týká i cenných papírů navázaných na kryptoměny. Je to možné právě v rámci takzvaného dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má pomocí daňových úlev motivovat k pravidelnému odkládání peněz na stáří. U některých poskytovatelů DIP lze oklikou investovat i do bitcoinu či jiných kryptoměn.

Výčet možností, jak si spořit na důchod přes bitcoin se státní podporou, tím navíc podle brokerů nemusí končit. Někteří z necelé desítky poskytovatelů nového „penzijního“ produktu by zvažovali nabízet investice i do amerických bitcoinových burzovně obchodovaných fondů, jejichž schválení je ve Spojených státech na spadnutí.Investice do nich až do souhrnné roční výše 48 tisíc korun by si pak v rámci pravidel dlouhodobého investičního produktu mohli klienti odečíst od daňového základu.

Pravidla DIP mají poměrně široké mantinely toho, co pod investice s daňovým zvýhodněním spadá, a to je jejich další výhoda. Podpora platí nejen pro investice do dluhopisů nebo akcií, ale také pro cenné papíry navázané na cenu bitcoinu a krypta.