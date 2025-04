Někteří lidé z různých důvodů nechtějí nebo nemohou pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. V takových případech je řešením odchod do trvale kráceného předčasného důchodu. Žádost o předčasný důchod však nelze podat zpětně.

Předčasný důchod: Podmínky a jak funguje

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž žadatelé o předčasný důchod musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, aby mohli do předčasného důchodu odejít. Pro přiznání řádného starobního důchodu stačí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, takže podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou přísnější než podmínky u řádného starobního důchodu. Zájemci s nižší dobou pojištění tedy nemohou do předčasného důchodu odejít a musí volit až odchod do řádného starobního důchodu.

Komu se vyplatí předčasný důchod?

Dřívější odchod do důchodu není zadarmo. Předčasný důchod je krácený, a to trvale. Při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává. Z finančního hlediska je řádný starobní důchod vyšší než předčasný důchod. V praxi jsou tedy důvody pro odchod do předčasného důchodu většinou následující: zdravotní problémy, delší nezaměstnanost s vyčerpanou podporou v nezaměstnanosti, rodinné a osobní důvody.

Výpočet předčasného důchodu

Měsíční částku předčasného důchodu ovlivňují rozhodné příjmy, tedy tzv. osobní vyměřovací základ, získaná doba pojištění a krácení za předčasnost. Zájemci o předčasný důchod tak musí počítat s nižším důchodem, než by měli, kdyby pracovali až do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný důchod je nižší z důvodu získání nižší doby pojištění, než když pracujete až do dosažení řádného důchodového věku a z důvodu krácení. Při výpočtu předčasného důchodu platí, že čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod budete mít.

Tabulka: Jak funguje krácení?

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a činí 1,5 procenta výpočtového základu. Od roku 2026 budou mít zájemci o předčasný důchod s dobou pojištění 45 let a více poloviční krácení, do potřebné doby pojištěné pro nárok na nižší krácení se však nebudou započítávat všechny náhradní doby pojištění, takže bude poměrně obtížné splnit podmínku 45 let pojištění. V přiložené tabulce máme uvedeno krácení výpočtového základu v závislosti na termínu předčasnosti.

Termín předčasnosti Krácení výpočtového základu Termín předčasnosti Krácení výpočtového základu 0 – 90 dní 1,5 % 631 – 720 dní 12,0 % 91 – 180 dní 3,0 % 721 – 810 dní 13,5 % 181 – 270 dní 4,5 % 811 – 900 dní 15,0 % 271 – 360 dní 6,0 % 901 – 990 dní 16,5 % 361 – 450 dní 7,5 % 991 – 1 080 dní 18,0 % 451 – 540 dní 9,0 % 1 081 až tři roky 19,5 % 541 – 630 dní 10,5 %

Předčasný důchod bez výplaty

Při volbě předčasného důchodu bez výplaty se zafixuje výpočtová formule platná v době přiznání, přičemž se nepobírá předčasný důchod na účet a je možné nadále pracovat nebo podnikat bez omezení, přičemž při uvolnění výplaty předčasného důchodu na účet se důchod přepočítá – sníží se krácení – v závislosti na výdělečné činnosti.

Předčasný důchod a přivýdělek

V předčasném důchodu můžete mít pouze příjmy, ze kterých nevzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi si tak můžete přivydělat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 499 korun a méně, na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 4 499 korun a méně nebo mít hrubý zisk z podnikání do limitu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2025 je limitem hrubý zisk do 111 736 korun. Výdělečné omezení platí pouze do dosažení řádného důchodového věku.

Předčasný důchod vs. předdůchod

Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, tak v předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Předdůchodci tedy mohou mimo jiné mít libovolné vlastní příjmy, a to i v zaměstnání nebo z podnikání.

