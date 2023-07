Drahý špás s Monetou. Skupině PPF se prodražila bankovní investice, důvodů zmizet je více | e15.cz

Skupině PPF se prodražuje investice do akcií Moneta Money Bank.

Skupině PPF se prodražuje investice do akcií Moneta Money Bank. Bezmála třicetiprocentní podíl skupina kupovala přede dvěma lety na úvěr, mezitím ovšem dramaticky vzrostly úrokové sazby a významně zdražily financování této transakce. Zatímco v roce 2021 zaplatila PPF na úrocích z této půjčky kolem 220 milionů korun, loni už to byly bezmála tři čtvrtě miliardy. Podle znalců jde spolu s „utopenými“ miliardami kapitálu PPF v Monetě o další faktor, který může urychlit vyjednávání o případném prodeji podílu v bance. Tuto transakci připustil v červnu šéf PPF Jiří Šmejc.

„Finanční náklady za období končící 31. prosincem 2022 v celkové výši 883 milionů korun zahrnují především úrokový náklad včetně časově rozlišených bankovních poplatků ve výši 741 milionů korun,“ uvádí výroční zpráva společnosti Tanemo, dceřiné firmy skupiny PPF založené jen za účelem držby akciového podílu v Monetě.

Bezmála sedmimiliardový úvěr na nákup akcií měl být podle původního rozvrhu splacen už letos v květnu, PPF si ale na jaře vyjednala posun o několik let. Nad rámec výroční zprávy skupina náklady na financování pro E15 nekomentovala.

PPF nicméně na balíku akcií Monety stále vydělává. Dceřiná firma skupiny PPF Tanemo totiž v loňském roce vydělala přes 107 milionů korun. Důvodem byl více než miliardový dividendový příjem z akcií Monety.

„Náklady na financování jsou poměrně vysoké, takže zvyšují tlak na prodej. Nicméně cílem Tanema je zřejmě společně s ostatními většími hráči balík konsolidovat a prodat jej strategickému investorovi. Prodej by se pak uskutečnil s určitou prémií,“ uvádí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Současné byznysové klima prý ovšem rychlejšímu prodeji za solidní cenu zatím nepřeje.

„Aktuálně, kdy stále přetrvává nejistota ohledně dalšího ekonomického vývoje, může panovat neochota mezi strategickými investory zaplatit za podíl atraktivní cenu,“ dodává Pfeiler. Není to přitom jen dražší úvěr, který PPF může motivovat pro co nejrychlejší prodej.

„Problémem je to, že PPF má v projektu zafixovaný vlastní kapitál. Vlastní kapitál je 6,1 miliardy korun, a pokud použijeme čistý zisk kolem 100 milionů korun, tak je roční výnosnost 1,6 procenta. Navíc s rizikem, že při prodeji bude cena nižší oproti nákupní ceně 80 korun za akcii,“ uvádí analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Srovnatelně velká úložka u ČNB by při současné sedmiprocentní úrokové sazbě vynesla přes 400 milionů korun.

„U rizikovějších projektů a úvěrů by pak zisk mohl být ještě výrazně vyšší, klidně kolem miliardy korun. Obdobnou ziskovost dokázala skupina v minulosti realizovat u svých projektů. Na akcií Monety sice Tanemo vyloženě neztrácí, ale vzhledem k existenci atraktivních alternativ by rozhodně bylo pro společnost výhodné co nejdřív najít kupce,“ dodává Tomčiak.

Šéf skupiny PPF Jiří Šmejc při setkání s novináři před prázdninami řekl, že neuvažuje o dalším pokusu o spojení Monety s Air Bank. Jedním z důvodů před více než rokem zrušené akvizice byly právě rostoucí úrokové sazby. Zároveň oznámil, že je PPF v případě dobré nabídky ochotna svůj podíl v Monetě prodat.

Šmejc tehdy zároveň zdůraznil, že investice nese solidní dividendový výnos, díky němuž není PPF tlačena k prodeji podílu v co nejkratším čase. „Z pohledu ceny akcií bereme podobné prohlášení pozitivně, jelikož snižuje riziko prodeje velkého podílu za nízkou cenu,“ komentoval tehdy Šmejcovo vyjádření analytik J&T Banky Milan Lávička.