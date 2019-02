Hypotéky v lednu zdražily, banky mají nejméně klientů za poslední roky | E15.cz

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu dále stoupla na tři procenta z prosincových 2,91 procenta. Vyplývá to z údajů Hypoindexu společnosti Fincentrum. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Loni v lednu byla na 2,28 procenta. Rostoucí sazby přilákaly do bank nejméně klientů za posledních pět let.