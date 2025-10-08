Moneta spouští vlastní investiční fondy. Cílí na jednoduchost pro klienty
Moneta Money Bank se pouští do nového byznysu. Představila pětici vlastních investičních fondů, jejichž prostřednictvím chce svým klientům nabídnout jednoduchý způsob, jak zhodnotit své úspory. Peníze umožní alokovat do různých aktiv podle rizikovosti. S výběrem nejlepší možnosti mají pomáhat bankéři přímo na pobočkách.
Každý z pěti Moneta fondů nabízí investiční řešení přizpůsobené různým rizikovým profilům – od konzervativního až po dynamický. V rámci jedné strategie kombinuje různá aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy, ETF či certifikáty, a rozkládá riziko napříč sektory, regiony i typy správců.
„Pro zjednodušení se dá řídit číslem fondu. Moneta fond 1 opatrný je nejméně rizikový fond, vhodný pro začínající investory, nebo pro investory s krátkým investičním horizontem. Naopak dynamický fond Moneta 5 je ideální pro investory, kteří se nebojí rizika anebo před sebou mají dlouhý investiční horizont,“ říká Jiří Fait, manažer investic Moneta Money Bank.
Jednou z předností, kterou banka u vlasních nových fondů vidí, je jejich jednoduchost. Klient nepotřebuje žádné větší investiční znalosti. S výběrem vhodného fondu mu pomůže bankéř přímo na pobočce (a samozřejmě výsledek investičního dotazníku, pozn. aut.). O řízení investiční strategie fondů se pak postará výbor složený ze zástupců Monety a společnosti Generali Investments CEE.
Nové fondy jsou dostupné všem klientům Monety. Minimální vstupní investice je 300 korun. Doposud banka nabízela 41 podílových fondů od investičních partnerů, ty také zůstávají v nabídce. Poplatky u vlastních fondů budou stejné jako u produktů třetích stran.
Pět nových Moneta fondů:
- opatrný - cílený dlouhodobý roční výnos: 2-4 procenta
- konzervativní - cílený dlouhodobý roční výnos: 3-5 procenta
- vyvážený - cílený dlouhodobý roční výnos: 4-7 procenta
- růstový - cílený dlouhodobý roční výnos: 6-9 procenta
- dynamický - cílený dlouhodobý roční výnos: 7-10 procenta