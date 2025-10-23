Moneta Money Bank zvýšila čistý zisk o patnáct procent, navrhne mimořádnou dividendu
Čistý zisk Monety Money Bank za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostl meziročně o 15,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Provozní výnosy se zvýšily o 9,1 procenta na 10,3 miliardy korun. Neauditované konsolidované finanční výsledky oznámila dnes banka v tiskové zprávě. Potvrdila, že představenstvo navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny na akcii.
K růstu zisku přispěly podle banky vedle vyšších provozních výnosů také stabilní provozní náklady ve výši 4,2 miliardy korun. Moneta očekává, že původní výhled čistého zisku na celý letošní rok, který byl šest miliard korun, překoná o 300 až 400 milionů korun.
Čistý úrokový výnos za tři čtvrtletí meziročně vzrostl o 11,6 procenta na 7,2 miliardy korun. Důvodem byly nižší náklady na financování klientských vkladů a růst v poskytování úvěrů. „Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 12,4 procenta na 2,5 miliardy korun, zejména díky nižším nákladům na poplatky a úspěšné distribuci investičních produktů třetích stran,“ uvedla banka.
Momentálně má Moneta zhruba 1,6 milionu klientů. Jejich vklady dosáhly do konce září 433 miliard korun, což je meziroční nárůst 2,7 procenta. Banka za prvních devět měsíců roku poskytla úvěry za 55 miliard korun, meziročně o téměř 30 procent více. „Poptávka byla silná jak v retailovém, tak i v komerčním segmentu. Nové objemy hypoték vzrostly meziročně o 51,2 procenta na 14,2 miliardy korun a nové objemy spotřebitelských úvěrů o 17,8 procenta na 17,8 miliardy korun,“ sdělila Moneta.
Banka již dříve uvedla, že představenstvo navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny na akcii, což představuje celkem dvě miliardy korun. O návrhu budou akcionáři hlasovat na valné hromadě 14. listopadu. Mimořádná dividenda bude vyplacena z nerozděleného zisku. „Moneta nadále vytváří rezervu na budoucí výplatu dividendy ve výši 90 procent konsolidovaného čistého zisku, což za devět měsíců roku 2025 představuje částku 4,4 miliardy korun,“ dodala banka. Mimořádnou dividendu Moneta vyplatila také loni. Listopadová valná hromada tehdy rozhodla o vyplacení tří korun na akcii, což bylo dohromady 1,533 miliardy Kč.
Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.