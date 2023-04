Pozor na podpojištění aneb jak pojistit solární panely? | e15.cz

Na střechách rodinných domů panuje velmi čilý ruch. Vysoké ceny energií přesvědčily mnohé rodiny k rozhodnutí pořídit si solární panely. Velkému rozmachu nahrává i program státních dotací „Nová zelená úsporám“. Pořízení vlastní fotovoltaiky se pohybuje v řádu stovek tisíců korun, přičemž ta výkonnější zařízení s bateriemi mohou stát i více než milion korun. Je proto důležité, aby se noví majitelé zajímali i o to, jaký vliv má takové zhodnocení nemovitosti na její pojištění.

Solární panely se stávají stále častější volbou pro majitele domů, kteří hledají ekologické a energeticky úsporné zdroje energie. Doslova tisíce českých domácností si tak v posledním roce pořídily solární panely, což bezesporu přispívá k jisté energetické soběstačnosti a úsporám. Neznamená to ale, že jsou bez rizik. Některá z nich mohou vyplývat z pojištění, a to zejména z hlediska správně nastavených podmínek a pojistných částek.

Solární panel zvyšuje hodnotu. Na kolik budovu pojistit?

S ohledem na pojištění je klíčové, aby i po instalaci fotovoltaiky byl majetek krytý na reálnou cenu, tedy na cenu budovy i na cenu fotovoltaiky. „Je totiž velmi pravděpodobné, že nemovitost bude po instalaci podpojištěná a bude třeba provést navýšení pojistné částky tak, aby zahrnovala i náklady na znovupořízení instalované fotovoltaiky,“ upozorňuje Pavel Plíva, analytik společnosti Freedom Financial Services.

Pojistné podmínky se u konkrétních pojišťoven navíc mohou mírně lišit. „U některých pojišťoven nemusíte po instalaci nic řešit a fotovoltaika se automaticky bere jako součást celé nemovitosti, ale je nutné si o její hodnotu zvýšit celkovou pojistnou částku. Někde se můžete setkat s požadavkem na dodání fotodokumentace instalovaných panelů. Doporučuji si proto důkladně pročíst pojistnou smlouvu, abyste v budoucnu předešli případným komplikacím a měli jistotu, že tam celou fotovoltaiku máte započítanou,“ doplňuje Martin Daneš, pojistný analytik Srovnejto. cz. Je třeba také upozornit, že pro účely pojištění je důležitá reprodukční hodnota fotovoltaiky, tj. nedotovaná cena. A právě o tuto hodnotu je nutné pojistnou částku navýšit.

Dále je také třeba ověřit, zda pojistná smlouva kryje i potřebná rizika. Při revizi pojistné smlouvy je nutné ověřit i to, jaká rizika pojištění majetku kryje a co je vhodné případně připojistit. „Panely i celá fotovoltaika jsou totiž pojištěny proti škodám vzniklým ze sjednaného pojistného rizika. Je možné, že si majitel v minulosti některá rizika nepojistil, protože mu nedávala smysl. Příkladem může být nepojištěné riziko přepětí či podpětí z důvodu, že zařízení na nemovitosti. „Je to z důvodu, aby se na solární panely vztahovalo pojištění odpovědnosti v případě způsobení škody na sousední nemovitosti či cizím majetku,“ upozorňuje Jan Večerka, zakladatel a CEO crowdfundingové platformy BrikkApp. „Pokud majitel pojištění sjednané nemá nebo ho má v nedostatečné výši, vystavuje se riziku, že například v případě požáru fotovoltaiky bude muset uhradit i případné škody, které požár způsobí na majetku sousedů,“ doplňuje Pavel Plíva.

Požáry panelů mají totiž svá specifika. Hasiči nemohou střechu hasit standardním způsobem, protože jde o zařízení vyrábějící elektrický proud. K likvidaci požáru fotovoltaiky tak přistupují jako k hašení zařízení pod proudem.

Riziko představují také baterie, do nichž se může přebytečně vyrobená elektřina ukládat. Například v roce 2022 v Praze-Vinoři se požár solárních panelů na RD rozšířil i na dvě vedlejší střechy a zasáhl plochu téměř 160 metrů čtverečních. Ještě dříve v roce 2010 v jihomoravské obci Horní Huť zničil požár sluneční elektrárny tři rozvaděče a část panelů a způsobil škodu za dva miliony korun. Následky požáru ve fotovoltaické elektrárně u Křenovic v Jihomoravském kraji (2021) byly vyčísleny na 10 milionů korun.

„U pojištění odpovědnosti platí, že pokud v důsledku požáru domu s fotovoltaikou začne hořet i okolní objekt, bude rozhodující, zda je vlastník za škodu na cizí věci odpovědný. Pokud ano, náhrada škody může být poskytnuta z pojištění odpovědnosti tohoto vlastníka,“ doplňuje Pavel Plíva.

Podpojištění v praxi

V případě, že je nemovitost s pojistnou hodnotou čtyři miliony korun pojištěna na částku tří milionů korun a dojde ke škodě ve výši 400 tisíc korun, pojišťovna neuhradí celou škodu, ale plnění může krátit úměrně podpojištění. „V tomto případě by tak mohla vyplatit pouze tři čtvrtiny škody, tedy 300 tisíc korun. Pokud nemá člověk sjednanou tzv. indexaci, kdy pojišťovna zvyšuje pojistnou částku automaticky, může se ho podpojištění týkat nejen po rekonstrukci, ale i prostým růstem hodnoty nemovitosti kvůli vývoji tržních cen, které šly v posledních letech razantně nahoru,“ zdůrazňuje Aleš Zeman, pojistný analytik Broker Trust.

Pojistnou smlouvu by měl člověk aktualizovat po každé větší rekonstrukci nebo přestavbě své nemovitosti, protože její hodnota v naprosté většině případů vzroste. Takovou úpravou je i instalace solárních panelů nebo jiných zařízení, jako jsou například tepelná čerpadla. Pokud nedojde k úpravě pojištění, dochází k podpojištění celé nemovitosti.

Časté chyby v pojištění FVE: Na co si dát pozor? Změnu v pojištění udělejte hned po instalaci. Každá pojišťovna umí kdykoliv mimo výročí udělat v rámci stávajícího pojištění změnu. •

Nezapomeňte, že v rámci FVE elektrárny bývají v současné době součásti i baterie, kde se elektřina ukládá na později. zdroj Partners

Více než polovinu pojistných smluv nemá dostatečné krytí škod

Specialistka na neživotní pojištění Irena Jakobová z finančně poradenské společnosti FinGO.cz upozorňuje: „V současné situaci vysoké míry inflace snadno dochází k tzv. podpojištění majetku. Kvůli vzrůstajícím cenám stavebních materiálů, ale také rostoucím cenám nemovitostí obecně snadno dojde k tomu, že stávající pojistná smlouva již není aktuální. Stávající pojistné smlouvy totiž s největší pravděpodobností obsahují nízké pojistné částky, čímž k podpojištění dochází.“ Z výzkumu FinGO vyplývá, že 60 procent klientů se do rizika podpojištění dostává při krytí rizik u vedlejších staveb, např. pergol, garáží nebo zahradních domků. Podpojištění je problémem u více než poloviny (53,5 procent) smluv, které jejich klienti v minulosti uzavřeli.