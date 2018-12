Přísnější podmínky vyčistily trh. Z desítek tisíc nebankovních poskytovatelů úvěru zbyla stovka | E15.cz

Do extraligy se nám vrací jeden skvělý hokejista za druhým, pro soutěž a fanoušky je to vynikající zpráva a velká reklama. Pro český hokej je důležité, že mladí hráči se budou moci zase víc přiučit. Pokud tedy budou chtít. Ale to by byli hodně hloupí, kdyby si od Plekance, Kováře, Birnera nebo Filippiho něco nevzali.