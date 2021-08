ANO i Piráti chtějí dál zvyšovat daně z tabáku a alkoholu | E15.cz

Plánované schodky státního rozpočtu v příštích letech by mohly alespoň zčásti zalepit vyšší výnosy ze spotřební daně. Hnutí ANO plánuje po volbách dále zvyšovat daně z tabákových výrobků nebo tvrdého alkoholu. S tím souhlasí i koalice Pirátů a STAN. Okamurova SPD naopak plánuje snižování spotřební daně. Nevysvětluje ale, kde by nahradila další výpadky příjmů v rozpočtu.

Přestože hnutí ANO ještě nezveřejnilo svůj volební program, ministryně financí Alena Schillerová už má jasno o budoucím vývoji spotřební daně.. „Určitě chci pokračovat ve zvyšování a nastavení trajektorie pro spotřební daň, protože to jsou daně, které často souvisejí se zdravím, a samozřejmě nejde jenom o daně z alkoholu nebo z tabákových výrobků, Evropa už například přemýšlí o dani z plastu,“ uvedla Schillerová.

Sazby spotřební daně u tabákových výrobků jsou navyšovány podle schváleného harmonogramu pro období let 2021 až 2023. V roce 2021 o 10 procent a v letech 2022 a 2023 pak vždy o pět procent. To je podle Schillerové ta „nastavená trajektorie” zvyšování spotřební daně. „A v tom si dovedu představit pokračovat i v dalších letech,“ uvedla ministryně financí pro deník E15. O kolik procent by Schillerová v dalších letech spotřební daň zvyšovala, ale nespecifikovala.

Koalice Pirátů a STAN ve volebním programu přímo nezmiňuje změny ve spotřebních daních, nicméně připouští, že zvýšení daní z tabáku či alkoholu je reálné. Podle stínového ministra financí za Piráty Lukáše Wagenknechta se však postoj Pirátů bude odvíjet od celoevropské regulace. Koalice navíc prosazuje legalizací konopí, takže počítá se zavedením nepřímé daně na její prodej. „Daň z konopí půjde do daně ze spotřeby, nicméně forma ještě jasná není,“ uvedl Lukáš Wagenknecht.

Video: Volební programy favoritů voleb - daně

Volební programy favoritů voleb - daně • VIDEO Videohub

Koalice Spolu složená z ODS, lidovců a z TOP 09 ve svém volebním programu neurčitě oznámila, že spotřební daně budou „zohledňovat škodlivost“. Co to ale přesně znamená, nedokázal ekonomický expert ODS Jan Skopeček vysvětlit. Strana podle něj nekandiduje s tím, že by chtěla spotřební daně zvyšovat. „Spíš zdůrazňujeme to, že spotřební daně jsou už i dnes nástrojem pro regulaci spotřeby služeb a statků, které stát nepovažuje za ideální. Také si myslím, že u řady těchto věcí včetně hazardu už jsme dospěli do nějakého bodu, kde by další zvýšení daní vedlo k šedé ekonomice,“ uvedl Skopeček, který při loňském hlasování ve sněmovně pro zvýšení spotřební daně na cigarety ruku nezvedl.

Tehdy přitom navýšení daně prosadila právě ODS podle návrhu, který předložil Zbyněk Stanjura. Daň podle nového zákona roste rychlejším tempem, než se předpokládalo. Letos tak platí sazby, které vláda chtěla původně uvalit až v roce 2022.

Zmatení v souvislosti se spotřební daní panuje i v sociální demokracii. „ČSSD se touto otázkou zabývá jak ve volebním desateru pro letošní volby do Poslanecké sněmovny, tak v dlouhodobém programu vize 2030,“ uvedl místopředseda ČSSD a její odborný mluvčí pro ekonomiku Roman Onderka. Ve volebním programu pro volby na rok 2021 se však strana přímo nezmiňuje o jakékoliv změně spotřební daně.

Naopak SPD chce spotřební daně jako jediná snižovat. „Snížení spotřební daně třeba u pohonných hmot se nám již podařilo prosadit od letošního roku,“ uvedl poslanec SPD Jan Hrnčíř. To však není úplně pravda. Snížení spotřební daně z nafty totiž loni na podzim navrhl ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Z čeho by ale SPD nahradila výpadek příjmů způsobený nižší spotřební daní, už hnutí nevysvětlilo.

Podle nastaveného harmonogramu zvyšování spotřební daně by státní rozpočet mohl letos získat navíc asi 2,3 miliardy korun. V roce 2022 by pak mělo jít o 3,3 miliardy korun a 3,6 miliardy korun v roce 2023.

Spotřební daň je v České republice tvořena součtem pevné a procentní části. Procentní daň na cigarety má od roku 2020 hodnotu 30 procent. Pevná sazba daně je stanovena na 1,79 koruny za cigaretu. Minimálně se však musí odvést 3,20 koruny za cigaretu, což znamená 64 koruny za krabičku cigaret. Dále cigarety podléhají základní sazbě DPH, která činí 21 procent. Průměrná cena jedné krabičky cigaret je letos 123 korun. Při spotřebě jedné krabičky denně za rok kuřáci zaplatí 44 895 korun. A z toho jde do státní kasy 30 660 korun.