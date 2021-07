Česko letos získalo od EU téměř 40 miliard. Peníze chce dál čerpat z Národního plánu obnovy | E15.cz

Česká republika v letošním prvním pololetí získala z rozpočtu Evropské unie o 38,7 miliardy korun více, než do něj odvedla. Loni v pololetí takzvaná čistá pozice Česka, tedy rozdíl mezi penězi, které český stát do evropské pokladny odvedl, a sumou, kterou obdržel, činila 50,1 miliardy korun.

Česko v pololetí obdrželo z unijního rozpočtu 71,5 miliardy korun a odvedlo do něj 32,8 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti činily v pololetí 43,8 miliardy korun a na Společnou zemědělskou politiku Česka získala 27,7 miliardy korun.

Od vstupu do EU v květnu 2004 do konce června zaplatila Česká republika do rozpočtu EU 709,8 miliardy korun a získala z něj 1,64 bilionu korun. Česko dosud získalo z EU o 934,2 miliardy korun více, než do něj odvedlo. "Předpokládám, že celkovou čistou pozici ve výši jednoho bilionu korun bychom měli dosáhnout nejpozději v první polovině roku 2022," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2019 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie a Itálie.

V roce 2019 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 14,3 miliardy eur (zhruba 372 miliard korun) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 12 miliard eur víc (zhruba 312 miliard korun), než do něj odvedlo.

Aktuální prioritou vlády je nyní podle ministryně čerpání evropských peněz z Národního plánu obnovy. Česká republika v něm obdrží zhruba 180 miliard korun. "Český plán obnovy je schválen komisí a na jednání Rady Ecofin by se měl dostat na začátku září. V rámci předfinancování můžeme ještě letos získat prvních 23,4 miliardy," uvedla Schillerová.