Sdílené bankomaty pronikají i do menších obcí | e15.cz

Program sdílených bankomatů zahájily Moneta a Komerční banka loni v červnu. Letos v únoru se do projektu připojily další dvě banky, Air Bank a UniCredit Bank. Jedinou podmínkou instalace sdíleného bankomatu je, aby obec měla alespoň 2500 tisíce obyvatel.

„Přidanou hodnotu pak dává poloha obce, například když leží v nějakém významném dopravním uzlu. Aby se bankomat vyplácel, potřebujeme v něm uskutečnit kolem tisíce transakcí měsíčně. Pokud by jich bylo méně, byla by to spíše nákladová položka než služba,“ vysvětluje provozní ředitel Monety Jiří Huml s tím, že by tak letos mělo být přemístěno dalších padesát přístrojů.

Znamená to, že lidé z dalších padesáti obcí napříč Českou republikou budou mít v místě bydliště možnost okamžitě vybírat hotovost. K novým destinacím, kde začaly fungovat sdílené bankomaty, patří například Kostelec na Hané, Nivnice, Rakvice, Bánov, Zeleneč, Mikulčice nebo Prušánky v Hodoníně.

Služba je užitečná i z pohledu bank. „Pokud například v obchodním centru stojí vedle sebe dva nebo tři bankomaty ze sdílené sítě, jsou tam zbytečně a nic nepřinášejí. Lidé si z nich vyberou stejné množství peněz, jako by tam stál jeden. Proto se logicky snažíme najít pro ně vhodnější umístění,“ sděluje Filipová.

Klienti bank zapojených do projektu mohou ze sdílených bankomatů vybírat hotovost za stejných podmínek jako ve svém „mateřském“ bankomatu. „Znamená to, že vlastník platební karty, ke které je v našem bankomatu výběr zdarma, může vybírat zdarma i v bankomatech tří dalších bank. Pokud má klient například na své kartě, většinou kreditní, poplatek 30 korun za výběr, je tento poplatek stejný i u partnerských bankomatů,“ popisuje Huml.

„Omezíme bankomaty v lokalitách, kde jich je celá řada. A naopak umístíme bankomaty do míst, kde chybějí a ekonomicky to dosud nebylo smysluplné,“ připomíná generální ředitel UniCredit Bank Jakub Dusílek.

Celkový počet bankomatů ve sdílené síti čtyř bank činí 2046. Je to tedy největší bankomatová síť v zemi. Každý bankomat by měl být do budoucna viditelně označen společným logem, které si partnerské banky dávají registrovat u patentového úřadu. Bezprostředně po dokončení registrace budou tímto logem označeny všechny bankomaty tak, aby se klienti mohli snadno orientovat.

„Neméně přínosný je také ekologický efekt sdílených bankomatů. Namísto toho, abychom jako jednotlivé bankovní subjekty pořizovaly nové bankomaty a snažily se jimi pokrývat nové lokality, přístroje jednoduše sdílíme a šetříme tím životní prostředí. Roční energetická spotřeba bankomatu je stejná jako roční energetická spotřeba průměrného rodinného domu, což samozřejmě v kontextu pořizování nebo sdílení bankomatů není zanedbatelná záležitost,“ připomíná Filipová.

V Evropě není projekt sdílených bankomatů novinkou. Příkladem může být Nizozemsko, kde banky založily společný podnik a v koordinaci s tamní národní bankou pracují na velmi ambiciózním plánu, aby to žádný obyvatel neměl k nejbližšímu bankomatu dále než pět kilometrů. Projekt sdílené bankomatové sítě ale funguje například i v Belgii nebo ve Francii.