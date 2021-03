Věřitelé podali insolvenční návrh na KGI Global Investments | E15.cz

Společnost EFIT Bohemia, která je dceřinou společností Arca Investments, podala na společnost KGI - Global Investments insolvenční návrh spojený s návrhem na vyhlášení konkurzu. Na základě insolvenčního návrhu bylo dnes zahájené insolvenční řízení, do kterého mohou věřitelé KGI přihlašovat své pohledávky.

Věřitelský insolvenční návrh podala Arca na KGI kvůli její mimořádně nepříznivé finanční situaci. Současně Arca Capital uvedla, že transparentní vedení insolvenčního řízení pod dohledem insolvenčního správce zabrání osobám skutečně ovládajícím společnost činit další změny ve vlastnické i řídicí struktuře KGI.

Závazky KGI podle odhadu Arca Capital převyšují půl miliardy korun. Jen závazky vůči skupině Arca Capital přesahují 350 milionů korun, vůči finančním institucím více než 50 milionů korun a vůči majitelům dluhopisů jde o závazky řádově v desítkách milionů korun, uvedla Arca.

Vrchní soud v Praze zastavil loni 28. prosince insolvenční řízení vůči společnosti Arca Investments, zahájené v polovině září 2020. Podle soudu není ČR hlavním působištěm společnosti Arca, české soudy proto nejsou příslušné případ řešit. Česko-slovenská skupina Arca Capital však nyní přesto žádá pražský městský soud o zahájení nového řízení o povolení reorganizace své mateřské společnosti Arca Investments, a to na základě vlastního návrhu.

Závazky skupiny Arca Capital činí 18,6 miliardy korun. Z toho představují závazky ze směnek více než 15,5 miliardy korun, věřitelé ze směnek v ČR pak 13 miliard korun. Věřitelů je celkem 1889, z toho v Česku více než 80 procent. Zajištěným věřitelem je pouze J&T Banka.

KGI - Global Investments je dlouhodobě spojována s osobou bývalého spolumajitele Arca Investments Pavola Krúpy, uvedla Arca. Arca se podle Krúpy pravděpodobně snaží ovládnout podvodem KGI, do níž má přijít suma ve stovkách milionů korun z vypořádání společnosti AM trust. Arca Capital již před časem oznámila převzetí kontroly nad KGI. Důvodem tohoto kroku bylo podle společnosti Arca nezaplacení kupní ceny ze strany Krúpy, který společnost v roce 2018 odkoupil. To Krúpa odmítl.

„KGI, která se dříve jmenovala Silver Point a Arca Venture Capital, řídil do roku 2018 Rastislav Velič (současný majitel skupiny Arca). A v tom období vzniklo největší zadlužení společnosti,“ řekl dnes Krúpa. Firmu podle svých slov převzal s těmito závazky a realizovanou ztrátou. „Závazky měly být uhrazeny ze strany Veliče v rámci vypořádání, k čemuž nedošlo. Arca nedávno oznámila převzetí KGI, takže nemám nyní povědomí, co se v ní děje,“ podotkl.