Tisíce odložených hypoték mají zelenou. Splácejte třeba většinu mzdy, zaznívá z bank | e15.cz

Patnáct měsíců bylo prakticky nemožné, aby na hypotéku dosáhli lidé, pro které by splátka představovala více než polovinu jejich měsíčních příjmů. Od července mohou tito lidé zaklepat na hypoteční přepážky podruhé a budou zřejmě úspěšní. Banky se totiž podle svých slov vesměs postupně navracejí k původnímu modelu poskytování hypoték platnému před utažením pravidel Českou národní bankou. Loni v předvečer zavedení takzvaného ukazatele DSTI limitujícího výši úvěru byla takových zájemců až tisícovka měsíčně. Zájemce bude ovšem muset pečlivě vybírat, do jakých dveří vstoupí.

„Předpokládáme, že ke změně přistoupíme. Obecně se budeme vracet na naše nastavení z doby před zavedením ukazatele DSTI ze strany ČNB,“ uvádí Michal Teubner z Komerční banky s tím, že banka přestane striktně aplikovat jak splátkový limit padesáti procent měsíčního příjmu v případě zájemců o hypotéku do 36 let, tak 45procentní podíl v případě starších zájemců.

„Přístup jsme upravili a díky tomu budeme schopni individuálního, ale zároveň zodpovědného přístupu k našim klientům,“ uvádí i Lucie Brunclíková z Creditasu. K původnímu režimu poskytování úvěrů se vrátila i ČSOB.

„Metrika DSTI je nadále zohledňována při posuzování úvěruschopnosti klienta v souladu s interními pravidly. Změna v hodnocení DSTI dle našeho názoru může zvýšit dostupnost a zájem o hypoteční úvěry a úvěry od stavební spořitelny,“ uvádí Pavla Kuklová z ČSOB.

Centrální bankéři o uvolnění limitu stanovujícího limit tohoto ukazatele rozhodli na počátku června. Jak plyne z posledních dostupných statistik ČNB, v předvečer znovuzavedení ukazatele v dubnu loňského roku až téměř patnáct procent dlužníků vydávalo na splátky dluhů více než polovinu svých měsíčních příjmů. Před loňským zavedením splátkového stropu přitom banky poskytovaly více než sedm tisíc hypoték měsíčně, u více než tisícovky z nich domácnosti měsíčně splácely přes polovinu svých příjmů.

Této části zájemců se cesta k hypotečnímu úvěru loni v dubnu na bezmála půldruhého roku uzavřela. „Hypoteční trh v posledních měsících mírně ožívá a dalšímu vývoji může zmírnění ukazatele pomoci, určitá část klientů na tento krok podle informací z trhu čekala,“ připomíná červencový Hypomonitor České bankovní asociace. Podle analýzy Swiss Life Select budou banky postupovat podle tří nejpravděpodobnějších scénářů. Opatrné banky si podle něho i nadále v interních pravidlech pro poskytování půjček ponechají stávající limity.

„Druhá skupina bank zaujala neutrální přístup a limit u obou skupin žadatelů posunula, případně je sjednotila na limit vyšší, například 60 procent pro žadatele mladší 36 let a 55 procent pro starší žadatele nebo 70 procent pro obě věkové skupiny,“ připomíná hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora s tím, že poslední skupinou jsou banky „odvážné“, které úplně přestaly limit DSTI hodnotit. Analytici nicméně zdůrazňují, že k původnímu režimu se vrací jen část trhu.

„Banky k tomu přistoupily různě a ne všechny limity zrušily. Nicméně i tak lze říct, že na hypotéku od července dosáhne více lidí. Ani banky ale nepřijdou zkrátka,“ zdůrazňuje Sýkora. Banky, které limity uvolnily, hrají o vyšší tržní podíl a získání co nejvíce hypoték do svého portfolia. „Zda a nakolik se rozvolněná pravidla pro hypotéky promítnou do zvýšeného zájmu o nemovitosti, se ukáže až s odstupem času,“ připomíná.

Ukazatel byl přitom rozhodující brzdou hypotečního trhu. „Za většinu případů, kdy klient na hypotéku nedosáhne, mohl limit pro měsíční splátky dluhů v kombinaci s vysokými úrokovými sazbami. Zmírnění tohoto ukazatele přinejmenším krátkodobě povede k částečnému oživení hypotečního trhu,“ uvádí Pavel Kroha, šéf společnosti Lusq Group, která mimo jiné zprostředkovává nákup investičních bytů.