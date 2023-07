Návrat fenoménu. Výnos investičních bytů šplhá k sedmi procentům, bude ještě lépe | e15.cz

Pokles cen bytů a boom růstu nájemného přepsal výnosovou mapu českých bytů. Průměrný tuzemský šedesátimetrový byt na prahu letošních prázdnin vydělával rovná čtyři procenta. To je téměř o pětinu více než před rokem. Rozdíly napříč regiony jsou nicméně extrémní, a to ve výši samotného výnosu i v tempu jeho růstu. Zatímco tak loni na počátku července výnosy bytů vcelku běžně začínaly číslovkou 2, letos nejlukrativnější, ovšem také nejrizikovější lokality sahají až po bezmála sedmiprocentním výnosu. A to už je příliš i pro české spořicí účty.