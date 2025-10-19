Vláda projedná rozšíření pravomocí investičních fondů
Investiční společnosti a fondy by mohly nově nakupovat a spravovat nevýkonné pohledávky či úvěry z jiných fondů. Počítá s tím návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech, kterou bude ve středu projednávat vláda. Návrh přináší i limity pro poskytování úvěrů, přísnější pravidla řízení rizik a opatření pro lepší likviditu fondů. Změny vycházejí z evropské směrnice a mají vstoupit v platnost v dubnu 2026.
Novela zároveň stanoví podmínky pro fondy, které poskytují úvěry. Bude stanovený limit výše úvěru pro jednoho dlužníka, zároveň fondy budou muset vypracovat pravidla pro posuzování úvěrových rizik a správu úvěrového portfolia. Zákon rovněž výslovně uvádí, že investiční fondy nesmí poskytovat spotřebitelské úvěry.
Vedle rozšíření činnosti investičních fondů novela také zavádí nové povinnosti při řízení likvidity, aby se zabránilo rizikům v případech, kdy mají fondy povinnost na žádost investora odkoupit jeho podílové listy. Zpřesňují se také pravidla pro pověření třetích osob na činnosti, které vlastník fondu provádí.
Novela zákona vychází z evropské směrnice, ministerstvo financí ji zároveň doplnilo o úpravy, které reagují na nedostatky v současné české právní úpravě. Podle předkládací zprávy k zákonu by změny měly podpořit rozvoj investování na kapitálových trzích v Evropské unii.