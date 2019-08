Zahraniční matky bank vydělávají na politice České národní banky | E15.cz

Kromě tučných dividend od svých českých „dcer“ získávají zahraniční banky z Česka i další významné zisky. A to díky České národní bance (ČNB). Vydělávají totiž na rozdílu mezi úrokovými sazbami Evropské centrální banky (ECB) a ČNB. Zatímco ECB penalizuje banky za to, když si u ní uloží peníze, ČNB naopak úložky úročí dvěma procenty. Peníze ale musí vložit do ČNB tuzemská banka.