Pět zemí ztratí přístup na finanční trhy unie | E15.cz

Brusel připraví pětici zemí o část práv, která firmám z těchto států umožňují volný přístup na evropské finanční trhy. Opatření se dotkne Kanady, Brazílie, Singapuru Argentiny a Austrálie, píše deník Financial Times.

Pětice zemí přestala regulovat ratingové agentury podle pravidel, na kterých trvá Evropská unie. Brusel se nejprve pokoušel se státy vyjednat nápravu, pak pro ně platnost takzvaných ustanovení o rovnocennosti zrušil. Jde o 40 pravidel, po jejichž splnění mohou například brokeři nebo platformy pro obchodování na burze z mimoevropských zemí obsluhovat evropské klienty. V současnosti se ustanovení o rovnocennosti vztahují na více než 30 zemí.

Je to přitom vůbec poprvé, co Evropská komise některému státu ustanovení o rovnocennosti odebírá. „Vedli jsme s těmito zeměmi rozsáhlý dialog, takže věděly, v čem tkví problém, a věděly, jaké mohou být následky,“ řekl pro FT místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, který má na starosti regulaci finančních trhů. „Pokud se v průběhu několikaletých jednání rozhodly, že svou legislativu neupraví, museli jsme přijmout rozhodnutí o odvolání rovnocenného postavení,“ dodal.

Evropská legislativa regulující ratingové agentury vznikla v roce 2013 poté, co agentury Standard & Poor’s, Moody’s a další snižovaly v citlivých okamžicích dluhové krize hodnocení zemí jako Řecko nebo Portugalsko. Legislativa nyní řeší, kdy mohou agentury změnu ratingu zveřejnit a nastavují také pravidla pro vlastnickou strukturu agentur, která mají předcházet střetu zájmů.

Stejný režim, který Kanada a další státy odmítly, by měl platit pro Velkou Británii poté, co vystoupí z EU. Ta je největším zákazníkem londýnské City, hodnota jejích finančních služeb vyvážených do zbytku unie předloni dosáhla 26 miliard liber (734 miliard korun).