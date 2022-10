Do tří let očekáváme dvoumiliardový obrat, říká Teissing z Creative Docku | E15.cz

Tuzemská společnost Creative Dock Group utratila loni za čtyři firmy celkově bezmála 1,5 miliardy korun. Poslední akvizicí je česká inovační firma IdeaSense, kterou Creative Dock považuje. Společnost plánuje do tří let dosáhnout ročního obratu sto milionů eur, zhruba 2,4 miliardy korun, a během následujících dvou let do firmy poprvé pustit investora.