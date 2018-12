Nenaplněný sen Škoda Auto. Připomeňte si kupé Tudor | E15.cz

Jedno z největších zklamání na poli nadějných konceptů mladoboleslavské automobilky. S pořádnou dávkou nostalgie byste takto mohli nazvat právě Škodu Tudor, studii pohodlného dvoudveřového kupé z roku 2002. Ačkoliv se zdálo, že snad celá základna fanoušků hází na vedení české značky tisícikoruny s pokřikem „Vyrobte ho!“, elegantní Tudor zůstal u jediného výstavního kusu bez myšlenky produkce.

Když se přeneseme na skok zpátky do současnosti, návrat ke stylové karoserii by mohl za pár let představit elektromobil inspirovaný legendární Škodou 110 R, jak už zaznělo od šéfa technického vývoje Škody Christiana Strubeho. A přestože může velký bratr, tedy koncern VW, ještě rozhodnout jakkoliv, v případě naší vzpomínky na Tudor byla situace v minulosti trochu jiná. Naděje možného návratu značky k „dvoudveřákům“ (Tudor – „two door“, výraz používaný již u starších modelů značky) měla být rozsouzena již od samotného počátku.

Nedlouho po znovuzrození limuzíny Superb se designové oddělení Škody příliš neodvázalo, ale právě proto představilo na ženevském autosalonu v roce 2002 reálně vypadající koncept velkého kupé na základě Superbu. Tudor působil opravdově, nedisponoval žádnými absurdními prvky, často viděnými na designových studiích, a tímto si získal veřejnost.

Jakmile byl Tudor odhalen a plachta zamířila dolů, honosné kupé vypadalo ihned připraveno k produkci. Jenže háček byl, že o nic jiného, než o studii předvádějící schopnosti designérů, nemělo jít. Škoda však představila tak dokonalý koncept, že jej všichni považovali za hotovou věc. Nehledě na předešlý koncept Montreux, předcházející Superbu, u něhož se fáze „od studie k produkci“ odehrála vcukuletu.